La Selección de Ecuador al igual que las otras selecciones que van al Mundial 2026, tenían hasta el 11 de mayo para presentar su prelista de jugadores convocados a la Copa del Mundo. Aunque este listado no se debe hacer oficial, ya algunos nombres en Ecuador han trascendido.
De acuerdo a la normativa FIFA, las selecciones deben presentar una prelista con un mínimo de 35 jugadores y un máximo de 55 futbolistas. Aunque no se ha revelado el número de jugadores de la prelista de Ecuador, sí hay nombres que el DT ya tiene claros y estarían en este listado:
Algunos nombres de la prelista de Ecuador para el Mundial 2026
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
- Piero Hincapié
- William Pacho
- Leonardo Realpe
- Joel Ordóñez
- Pervis Estupiñán
- Ángelo Preciado
- Moisés Caicedo
- Allan Franco
- Kendry Páez
- Jordy Alcívar
- Pedro Vite
- John Yeboah
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
- Jordy Caicedo
- Kevin Rodríguez
- Leonardo Campana
- Jeremy Arévalo
Estos serían algunos de los nombres que integran la prelista de la Selección de Ecuador junto a otros jugadores que también destacan en la LigaPro y en otras Ligas del exterior. Beccacece después tendrá que filtrar y cortar a un máximo de 26 jugadores.
Ecuador jugará el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)
En las próximas semanas también se revelará la lista de jugadores con la que Ecuador jugará los amistosos ante Arabia Saudita y Guatemala. Estos dos partidos seguramente ya se encararán con los jugadores que van al Mundial a excepción de Pacho e Hincapié, que juegan la final de la Champions League.
Revelan que Arsenal estaría dispuesto a vender a Piero Hincapié, tras consulta de este equipo
¿Cuándo presentará Ecuador su lista para el Mundial 2026?
Se espera que la Selección de Ecuador esté presentando la lista oficial de jugadores que van al Mundial en los días finales del mes de mayo y máximo hasta el lunes 1 de junio. Varios jugadores irán llegando a Ecuador en las siguientes semanas y se unirán a los entrenamientos de ‘La Tri’.
Encuesta¿Para qué está Ecuador en el Mundial 2026?
¿Para qué está Ecuador en el Mundial 2026?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- La Selección de Ecuador entregó su prelista para el Mundial 2026 el 11 de mayo.
- El reglamento FIFA exige una prelista de entre 35 y 55 jugadores convocados.
- La lista oficial definitiva de 26 jugadores se presentará máximo el 1 de junio.