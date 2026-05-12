Ecuador presentará de manera oficial su lista para ir al Mundial el próximo 1 de junio de 2026, pero ahora ya hay una prelista.

La Selección de Ecuador al igual que las otras selecciones que van al Mundial 2026, tenían hasta el 11 de mayo para presentar su prelista de jugadores convocados a la Copa del Mundo. Aunque este listado no se debe hacer oficial, ya algunos nombres en Ecuador han trascendido.

De acuerdo a la normativa FIFA, las selecciones deben presentar una prelista con un mínimo de 35 jugadores y un máximo de 55 futbolistas. Aunque no se ha revelado el número de jugadores de la prelista de Ecuador, sí hay nombres que el DT ya tiene claros y estarían en este listado:

Algunos nombres de la prelista de Ecuador para el Mundial 2026

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Piero Hincapié

William Pacho

Leonardo Realpe

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Moisés Caicedo

Allan Franco

Kendry Páez

Jordy Alcívar

Pedro Vite

John Yeboah

Gonzalo Plata

Enner Valencia

Jordy Caicedo

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

Jeremy Arévalo

Estos serían algunos de los nombres que integran la prelista de la Selección de Ecuador junto a otros jugadores que también destacan en la LigaPro y en otras Ligas del exterior. Beccacece después tendrá que filtrar y cortar a un máximo de 26 jugadores.

Ecuador jugará el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

En las próximas semanas también se revelará la lista de jugadores con la que Ecuador jugará los amistosos ante Arabia Saudita y Guatemala. Estos dos partidos seguramente ya se encararán con los jugadores que van al Mundial a excepción de Pacho e Hincapié, que juegan la final de la Champions League.

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¿Cuándo presentará Ecuador su lista para el Mundial 2026?

Se espera que la Selección de Ecuador esté presentando la lista oficial de jugadores que van al Mundial en los días finales del mes de mayo y máximo hasta el lunes 1 de junio. Varios jugadores irán llegando a Ecuador en las siguientes semanas y se unirán a los entrenamientos de ‘La Tri’.

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