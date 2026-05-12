Los dos nuevos arqueros que quiere Millonarios

Millonarios de Colombia va por renovación de arqueros y revelan dos nuevos nombres que quiere Fabián Bustos.

Sigue la búsqueda de dos nuevos arqueros en Millonarios y es que con las salidas de Diego Novoa y Guillermo De Amores, los azules buscan nuevos guardametas. Fabián Bustos suma dos opciones nuevas luego de las complicaciones en las anteriores.

El primero, que pinta para ser el titular, es José Contreras, el arquero de Barcelona SC de Ecuador. El venezolano es una de las figuras del club en torneo local y en Copa Libertadores.

El segundo es Joan Parra, arquero que hoy mantiene un año de contrato con el Once Caldas de la Liga BetPlay. El portero de 25 años vendría ser el relevo del venezolano.

José Contreras ya tuvo un paso por la Liga BetPlay jugando para el Deportivo Pasto y las Águilas Doradas. Su traspaso rondaría poco más de 1 millón de dólares de venta.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

José Contreras – Selección de Venezuela.

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En resumen