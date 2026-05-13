Por “culpa” de la Selección Colombia: Minnesota confirma el adiós de James Rodríguez

Minnesota confirmó que James Rodríguez se marcha del plantel después del partido de esta noche.

Finalmente el Minnesota confirmó en esta jornada que James Rodríguez se marcha del club después del partido de esta noche ante Colorado. El 10 colombiano no seguirá en el club y ya trabajará con la Selección Colombia pensando en el Mundial 2026.

En sus cuentas oficiales, Minnesota confirmó que James quedará “liberado” del club para unirse al campo de entrenamiento de la Selección Colombia de cara al Mundial 2026. Lorenzo lo había pedido y al jugador ya no le quedará más en este club en la MLS.

“Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026″, dice el comunicado oficial del club.

Además, también se detalla que el equipo está “orgulloso” de apoyar al jugador para jugar la Copa del Mundo: “El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo”, termina el comunicado del Minnesota.

James se despide como titular del Minnesota. (Foto: @MNUFC)

Termina como un ciclo gris para James Rodríguez este paso por la MLS, porque el colombiano casi no pudo jugar y varios rumores salieron sobre su carrera. Desde importantes enfermedades hasta el posible retiro después del Mundial 2026.

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Los números de James en la MLS

James Rodríguez ha jugado en esta temporada en la MLS con el Minnesota un total de 7 partidos. No ha marcado goles y solo ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha poco más de 200 minutos. Números muy bajos para llegar al Mundial 2026.

James no volvería a jugar con el Minnesota

También es casi imposible que James vuelva a jugar con el Minnesota. El club solo le hizo un contrato hasta junio y no volvería a vestir sus colores. Fue un paso muy irregular y ninguna de las partes estaría dispuesto a extender este vínculo por más tiempo.

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En síntesis:

Minnesota United confirmó que James Rodríguez se marcha del club tras el partido ante Colorado.

confirmó que se marcha del club tras el partido ante Colorado. El jugador se unirá al campamento de la Selección Colombia para preparar el Mundial 2026 .

para preparar el . Durante esta temporada en la MLS, James disputó 7 partidos y registró 2 asistencias.