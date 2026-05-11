Tras negar su retiro, esto le queda a James Rodríguez con Minnesota antes de unirse a la Selección Colombia en el Mundial

James Rodríguez rompió el silencio después de todas las especulaciones que hablaban de un retiro después de la Copa del Mundo. El crack de la selección colombiana descartó que estemos ante los últimos compases de su carrera. Todo ello en la antesala de la edición del certamen, donde esto le queda antes de unirse a las filas de Néstor Lorenzo.

“Viajo el 17 de mayo, estaré la próxima semana con la Selección Colombia. Sigo entrenando bien, cuido el cuerpo bien y, así me den 30 minutos, tengo que estar listo”, confirmaba el volante cafetero antes de dejar claro que ni mucho menos los rumores sobre un posible retiro eran certeros. Le quedan dos partidos antes de poner rumbo a un territorio nacional donde se prepara para vivir su tercera edición del entorno de la FIFA.

Si las palabras de James Rodríguez obedecen a la realidad, lo cierto es que le quedan todavía dos partidos con Minnesota. El primero llegará el próximo 13 de mayo frente a Colorado Rapids como local. Todo ello por la jornada 13 de una MLS donde ahora mismo se encuentra como quinto clasificado de la Conferencia Oeste. Tras ello, y el día 16 del quinto mes del año, llegará la visita a New England Revolution.

Tras esto, Rodríguez se unirá a la concentración de la selección colombiana. Se espera que el equipo de Néstor Lorenzo haga oficial la lista de convocados para la Copa del Mundo el día 29 de mayo, según los reportes de Caracol Radio. Será ahí cuando conoceremos quiénes acompañarán al capitán del equipo tricolor en una edición del certamen donde varias figuras tendrán su “último baile”.

Dos partidos de la MLS quedan antes de que James se una a Colombia: GETTY

James de momento descarta que sea el final del camino; sus palabras llegaron después de decenas de especulaciones. También tras un empate frente a Austin como local, donde dio dos asistencias entre el minuto 69 y 77. En lo que vamos de su paso por la MLS de los Estados Unidos, el colombiano acumula siete partidos disputados desde el mes de enero. James pondrá rumbo a Colombia el día 17.

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James negó que vaya a retirarse

“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia por ganar vistas y likes. Se deben informar un poco más de esas cosas. El único que va a saber hasta dónde quiere jugar seré yo…Esas cosas que se dicen son falsas, hacen mal a todo el país y a la gente porque se creen cosas que no son. Yo nunca he dicho eso…En su día yo lo voy a decir con mucho tiempo antes, pero todavía me quedan un par de años más”, comentaba ante los medios oficiales de la MLS tras decenas de especulaciones sobre su futuro.

Bajo este análisis, James Rodríguez podría seguir jugando hasta el verano del año 2028. Un hecho que también lo permitiría tener una nueva edición de la Copa América con Colombia. Solo el tiempo dirá que ocurre. El zurdo de momento garantiza que continuará su carrera más allá del Mundial. Recordemos que de momento no tiene equipo de momento después del 30 de junio.

Datos claves

James Rodríguez desmintió los rumores sobre su retiro y confirmó que jugará un par de años más.

desmintió los rumores sobre su retiro y confirmó que jugará un par de años más. El volante se unirá a la Selección Colombia el 17 de mayo para el Mundial .

el para el . James Rodríguez disputará dos partidos con Minnesota United frente a Colorado Rapids y New England.