El reclamo que le hizo Falcao a Juan Guillermo Cuadrado por su llegada a Millonarios

Un reclamo que encendió la ilusión. Descubre lo que le dijo Falcao a Juan Guillermo Cuadrado tras su llegada a Millonarios y la respuesta del 'Panita'.

Millonarios se vistió de gala y el 16 de septiembre presentó en conferencia de prensa a Juan Guillermo Cuadrado como refuerzo estrella. Al referente de la Selección Colombia obviamente le preguntaron por Radamel Falcao García y sorprendió al revelar el reclamo que le hizo ‘El Tigre’ por su llegada al equipo ‘Embajador’.

El último partido que Falcao jugó con Millonarios fue el 26 de mayo de 2026 cuando perdieron 1-2 contra O’Higgins y quedaron eliminados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En ese momento, ‘El Tigre’ dejó abierta la puerta para renovar diciendo que “pude hablar con mi esposa, tengo el respaldo de la familia. Hay que buscar soluciones, hay que esperar. No quiero llevar a mi familia a recorrer el mundo. Estamos muy a gusto acá“.

Radamel Falcao no pudo solucionar el tema del impuesto al patrimonio y no continuó con Millonarios en el segundo semestre 2026. El que sí llegó de manera sorpresiva fue Juan Guillermo Cuadrado y eso llevó a que ‘El Tigre’ le hiciera un particular reclamo.

Falcao y un reclamo a Cuadrado por llegar a Millonarios

Cuadrado y Falcao en Millonarios. (Foto: X y Vizzor)

“Me felicitó, hablé con él y me dijo: ‘Oye, Juancito: ¿Cómo vas a ir en este momento ya que yo no estoy?’. Y yo le dije: ‘Pues, panita todavía tiene la oporutnidad. Preparese, pongáse bien que acá con la ayuda de Dios si lo quiere acá lo esperamo para que juguemos juntos’. Vamos a ver. Yo simplemente se la tiré”, confesó Cuadrado sobre Falcao en conferencia de prensa.

Millonarios le abrió la puerta al regreso de Radamel Falcao

Con la invitación hecha por el mismisímo Juan Guillermo Cuadrado, fue inevitable recordar que Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, le abrió la puerta al regreso de Radamel Falcao García hace tan solo unos días diciendo que “ya está el cupo de 25 jugadores inscritos. Ojalá que en enero tenga todas las ganas“.

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