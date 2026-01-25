Brilla en la Liga BetPlay y podría ser convocado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia

A falta de seis meses para el Mundial 2026, la Selección Colombia tendrá una última jornada de amistosos en marzo, por lo que hay muchos jugadores que mantienen la esperanza de ser convocados por Néstor Lorenzo.

El delantero Hugo Rodallega contó que conversó con el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y que “reconocen el buen momento que estoy teniendo en Santa Fe, pero nada más”.

“Quienes deciden quién va a la selección son los entrenadores y yo respeto mucho eso. Sin embargo, la puerta siempre va a estar abierta. Llevo muchos años sin ir pero siempre tendré la puerta abierta”, dijo.

La última vez que Hugo Rodallega fue convocado nacional en un partido amistoso fue contra Jamaica en septiembre de 2011 y el último partido oficial fue en la Copa América en Argentina, jugada el mismo año.

Hugo Rodallega viene de ser importante en la obtención de la Superliga en la que golearon 4-1 a Junior de Barranquilla. Este es el tercero trofeo en el país para el delantero de 40 años.

Los títulos de Hugo Rodallega en su carrera

Rodallega salió campeón del torneo colombiano con Deportivo Cali 2005, luego de eso esperó veinte años para regresar al país y sumar dos títulos con Independiente Santa Fe. También jugó en Brasil, Turquía y la Premier League inglesa.

Publicidad

Publicidad

Hugo Rodallega – Selección Colombia. Foto: Getty

En resumen