Costó 10 millones, no juega desde hace casi 2 meses y Guardiola querría sacarlo de Real Madrid

El mercado de fichajes avanza en el viejo continente. Mientras Manchester City sigue realizando incorporaciones, por territorio británico aseguran que Pep Guardiola se encuentra más que atento a la situación de uno de los últimos grandes nombres en llegar a Real Madrid. Su rendimiento hasta la fecha ni mucho menos ha ido de la mano con las expectativas. Y en el Etihad echan en falta un jugador de sus características.

Graeme Bailey y TeamTalk señalan concretamente a la figura del Trent Alexander Arnold. El lateral derecho llegó desde Liverpool a un Real Madrid donde hasta la fecha no ha podido rendir a gran escala. Sus diferentes problemas musculares le han impedido asentarse en el equipo que en este momento comanda Álvaro Arbeloa. Manchester City desde hace varias temporadas busca laterales naturales. Todo para poder encontrar un posible sucesor para un Joao Cancelo que no ha podido ser reemplazado en el sistema a nivel de salida de balón.

“El Manchester City sigue de cerca a Trent Alexander-Arnold mientras crece la incertidumbre sobre su futuro en el Real Madrid. Según ha podido saber TeamTalk, aunque una transferencia sería costosa…El equipo de Guardiola se está preparando para un verano ajetreado. Hay varios nombres establecidos que enfrentan un futuro incierto, incluidos Rodri, John Stones y Bernardo Silva”, dictan Graeme Bailey y TeamTalk alrededor de una información que se viene calentando desde hace un par de semanas en Reino Unido. Se viene revolución en el Etihad y esto potencia todo.

Recordemos que el jugador sufre ahora mismo una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Todo ello desde el pasado mes de diciembre y en un encuentro frente a Athletic Club Bilbao donde el británico volvió a caer lesionado. Ya por el mes de septiembre había tenido dolencias importantes que le sacaron de los terrenos de juego incluso del primer enfrentamiento frente a Barcelona de la temporada.

Guardiola siempre ha sido un admirador de Trent: GETTY

Tiene contrato hasta 2029 en la casa blanca. Hablamos de un jugador absolutamente icónico de las últimas temporadas de la Premier. También de un rival directo de Guardiola en aquellas campañas donde con Jurgen Klopp al frente, Liverpool brillaba por todo lo alto. Tal y como le ha ocurrido a diferentes británicos en la historia más reciente y antigua, ni mucho menos vive momentos amables en su primer desembarco por el fútbol continental.

¿Cuánto vuelve Alexander Arnolrd en Real Madrid?

Los mejores augurios alrededor de la lesión de Trent nos hablaban de un tiempo de baja cercano a las 6 u 8 semanas. Siguiendo esta expectativa, se espera que el futbolista pudiese volver de cara al próximo fin de semana frente a Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu. No hay prisas en un coliseo blanco donde se habla todavía de confianza absoluta en sus servicios e igualmente de la necesidad de entender que se trata de una apuesta a largo plazo.

Debe remarcarse que Alexander-Arnold llegó al Real Madrid de manera gratuita, pero con el conjunto merengue obligado a pagar 10 millones de euros por su arribo desde Liverpool producto de la llegada del Mundial de Clubes de la FIFA. Hasta la fecha tan solo ha podido jugar un total de 11 partidos oficiales y en los que ha dado 1 asistencia.

Datos claves

