Liga de Quito

¡Bombazo en Ecuador! Deyverson es nuevo jugador de Liga de Quito

Liga de Quito hizo una oferta por Deyverson y esta sería su respuesta para llegar al equipo ecuatoriano.

Por Jose Cedeño Mendoza

© GeminiDeyverson le respondió a Liga de Quito sobre su oferta para llegar a Ecuador. Imagen generada por IA

Liga de Quito sorprendió a todos en el fútbol ecuatoriano con una oferta por Deyverson. El delantero brasileño, que no iba a jugar en la Serie B con Fortaleza, también está interesado. Ahora, entre todos los rumores, hay una decisión final sobre su llegada.

Diferentes reportes de Ecuador y Brasil ponen a Deyverson como el nuevo jugador de Liga de Quito para la temporada 2026. El polémico delantero habría aceptado la oferta que Liga le hizo y ahora llegaría a la LigaPro para esta temporada.

La gran trayectoria de Deyverson lo pone como el mejor fichaje de la LigaPro en esta temporada y en los últimos años. El brasileño solo estaba esperando que Fortaleza lo pueda liberar de su contrato, que era hasta finales de 2026, para responder a Liga de Quito.

Como delantero de Liga de Quito, Deyverson ganaría un salario superior a los 40 mil dólares, el delantero estaría dispuesto a resignar una cifra importante y bajar su salario casi a la mitad, ya que, en Fortaleza el goleador percibía un sueldo cercano a 1.5 millones.

Deyverson jugó en Fortaleza en la última temporada. (Foto: GettyImages)

Deyverson jugó en Fortaleza en la última temporada. (Foto: GettyImages)

La llegada de Deyverson a Ecuador se estaría planificando para esta misma semana. El delantero brasileño se une a larga lista de grandes goleadores que tuvo Liga de Quito en los últimos años como Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Rodrigo Aguirre, Luis Amarilla, Álex Arce y otros.

Las estadísticas de Deyverson en la temporada 2025

Deyverson en la temporada 2025 jugó un total de 48 partidos, marcando 11 goles y dio 1 asistencia. El delantero estuvo en cancha poco más de 1.943 minutos. Su llegada a Ecuador supondría una “fractura” total del mercado en la LigaPro y el bombazo del año.

¿Cuántos años de contrato tendría Deyverson con Liga de Quito?

Deyverson firmaría con Liga de Quito hasta finales de la temporada 2026. El rendimiento y conducta del goleador brasileño serían claves para determinar su continuidad. Llegaría para ser titular en el equipo de Thiago Nunes en la LigaPro y en la Copa Libertadores.

En síntesis

  • El delantero Deyverson aceptó la oferta de Liga de Quito para jugar durante la temporada 2026.
  • El atacante brasileño Deyverson percibirá un sueldo mensual superior a los 40 mil dólares en Ecuador.
  • Durante la temporada 2025, Deyverson marcó 11 goles en 48 partidos disputados con el club Fortaleza.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
