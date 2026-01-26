Todo el fútbol colombiano sorprendido por el jugador que le quitaría el cupo a James Rodríguez en Millonarios

Nunca se habló que James Rodríguez estuviera tan cerca de volver a jugar el fútbol colombiano o… ¿No era tan así? No hay buenas novedades para los hinchas de Millonarios con la posible llegada del capitán de la Selección Colombia porque se conoció el jugador que le quitaría el cupo en el equipo.

¡Lo dijo el mismo entrenador Hernán Torres! El día empezó con mucha ilusión para la hinchada de Millonarios porque el periodista Julio Sánchez Cristo reveló que el equipo albiazul le había hecho una oferta a James que llena todas sus expectativas. “Ya es decisión de él”, sentenció.

Sin embargo, esta historia dio un giro de 180 grados. “James, hoy, no ve a Colombia como un destino para al fútbol, profesionalmente hablando. Hoy James sigue con la idea de que ni en Millonarios, ni en ningún otro equipo del fútbol colombiano piensa jugar este semestre. No lo tiene en su cabeza”, afirmó el periodista de Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM’, y eso no sería todo.

Hernán Torres reveló el jugador que le quitaría el cupo a James en Millonarios

Luego de la derrota 1-2 ante Junior de Barranquilla, al técnico Hernán Torres le preguntaron por el cupo que tiene libre Millonarios para completar los 25 jugadores inscritos y sorprendió a todo el fútbol de Colombia descartando a James por dos nombres. “Hay la posibilidad de un cupo que tengo jugadores ahí todavía que hay que decidir. Lo de Campaz y Sander que están ahí para tomar una decisión. Se está mirando qué posibilidades hay como presente la necesidad del grupo. Eso se decidirá con la parte dirigencial”, dijo Torres para revelar que entre el extremo Brayan Campaz y el lateral derecho Sander Navarro estaría el jugador que le quitaría el cupo a James Rodríguez.

¿Cuál sería el salario de James Rodríguez en Millonarios?

Aunque cada vez luce más complicada la llegada de James a Millonarios, el salario que tendría en el equipo ‘Embajador’ sería superior a los $3 millones de dólares y podría llegar hasta los US$5 millones. ¿El motivo? El periodista César Augusto Londoño reveló que el ’10’ colombiano rechazó una oferta de un equipo de Ecuador que le ofreció un salario anual de $3 millones de dólares. Su último sueldo fue de US$5 millones en el Club León, de México.

