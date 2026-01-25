Es tendencia:
Liga Colombiana

Los 3 candidatos para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios tras la derrota ante Junior

Después de la derrota 1-2 ante Junior ya suenan tres nombres para reemplazar a Hernán Torres en Millonarios. ¡Todos son extranjeros!

Por Julio Montenegro

Hernán Torres suma dos derrotas consecutivas en 2026.
La crisis en Millonarios no para… ¡Y eso que tan solo van dos fechas de la Liga Colombiana I-2026! Hernán Torres volvió a estar en el ojo del huracán tras la derrota 1-2 ante Junior de Barranquilla y ya se conocieron 3 candidatos para reemplazar al DT si lo despiden.

Torres regresó a Millonarios el 22 de agosto de 2025 y no solo quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Colombia, tampoco clasificó a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025. Ahora, ya suma dos derrotas consecutivas, y empiezan a sonar muy fuerte sus posibles reemplazantes.

Al tener un nuevo director deportivo como lo es el argentino Ariel Michaloutsos, la inteligencia artificial ‘Gemini’ le sugirió a Millonarios el técnico Julio Vaccari por su “capacidad de hacer jugar bien a equipos con presupuestos no necesariamente estratosféricos y por su estilo ofensivo”.

El DT campeón dos veces en Colombia que podría reemplazar a Hernán Torres

Rafael Dudamel fue dos veces campeón en Colombia. (Foto: Vizzor Image)

Con dos antecedentes importantes como lo son haber sido campeón como arquero en Millonarios de la Copa Merconorte 2001 y los dos títulos que ha ganado en el fútbol de Colombia como técnico de Atlético Bucaramanga (2024-I) y Deportivo Cali (2021-II), Rafael Dudamel es otro candidato fuerte para reemplazar a Hernán Torres en ‘Millos’.

El técnico de Portugal explicó por qué Millonarios le debe pagar 5 millones de dólares a James Rodríguez

El nombre que suena más fuerte como reemplazo de Torres en Millonarios

No solo sonó en el programa ‘FM más fútbol’ donde manejan muy buena información de Millonarios. El técnico argentino Ariel Holan es el nombre que más suena como reemplazo de Torres por, entre otros motivos, la experiencia internacional que tiene al ser campeón con Independiente, de Avellaneda, de la Copa Sudamericana (2017) y de la Copa Suruga Bank (2018) y con el Club León, de México, de la Leagues Cup (2021).

En resumen

  • Hernán Torres suma dos derrotas consecutivas tras quedar eliminado de torneos en 2025.
  • Rafael Dudamel, campeón con Bucaramanga y Cali, es candidato para dirigir a Millonarios.
  • Ariel Holan destaca como opción principal por sus títulos internacionales con Independiente y León.
julio montenegro
Julio Montenegro
