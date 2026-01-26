Llegó a más de 445 mil vistas: La denuncia de Marino Hinestroza contra Nacional por no ir a Boca Juniors

La novela del nuevo equipo de Marino Hinestroza llegó a su fin. Cuando parecía que tenía todo listo para ir a jugar a Boca Juniors, se confirmó que ya es nuevo jugador de Vasco da Gama. Sin embargo, el extremo dejó una perlita antes de viajar a Brasil con una fuerte denuncia contra Atlético Nacional.

Boca Juniors se plantó y ofreció $5 millones de dólares por el 100 por ciento de los derechos deportivos de Hinestroza, pero no le dio un porcentaje tan alto a Nacional por una futura venta. Esto llevó a que el equipo ‘Verdolaga’ se inclinara por la oferta de Vasco da Gama, así no fuera el deseo de Marino.

Según el portal ‘Globo’, Atlético Nacional aceptó los 5 millones de dólares que Vasco de Gama ofreció por el 80% de los derechos deportivos de Marino Hinestroza, así que el extremo emprendió el viaje a Brasil. Pero… ¡Un momento! Apareció una dura denuncia que le apuntó al equipo paisa.

Marino Hinestroza y una denuncia contra Nacional por Boca

Marino quería ir a Boca, pero Nacional no lo dejó. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

“La verdad soy el empleado y la empresa es Nacional. Esos ya son temas de empresas y soy un servidor, siempre estoy dispuesto a ir a donde la empresa me quiera mandar yo como empleador. Lo de Boca no me corresponde a mi hablarlo, creo que le corresponde a Nacional porque las negociaciones lo hicieron ellos (…) Siempre estuve firme en la propuesta de Boca y en irme para Boca, hasta cuando llegó Vasco da Gama y ahí ya no me tocaba a mí. Más que todo hablaron entre ellos (Nacional y Vasco), tomaron la decisión ellos“, denunció Marino Hinestroza en un video que llegó a más de 445 mil vistas en Instagram.

El mensaje del representante de Marino Hinestroza a Boca Juniors

Con la premisa instalada que Marino Hinestroza dejó claro que su deseo era ir a Boca Juniors, pero Atlético Nacional no lo dejó, Camilo González, representante del extremo, bajó la tensión. “Boca es una excelente institución, estuvo muy pendiente de poderlo fichar, queríamos también estar en un club de mucha competencia. Boca es muy importante, una vitrina estupenda, Vasco igual y los demás clubes que estuvieron interesados. Solamente son negociaciones“, dijo González.

