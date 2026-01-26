Tras marcarle dos goles al PSG, Luis Suárez supera el mejor año de Falcao en la liga portuguesa

No solo Viktor Gyökeres parece haber quedado en el olvido por Luis Javier Suárez cuando hablamos de la actualidad del Sporting de Lisboa. El delantero colombiano volvió a marcar en liga portuguesa a lo largo del último fin de semana y para superar incluso los mejores registros en el campeonato local de mitos como Radamel Falcao García. Por la elección Colombia se frotan las manos pensando en una Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde de cara al verano del año 2026, ni mucho menos la posición de 9 se encuentra cerrada.

Con sus dos tantos del fin de semana, Luis Javier Suárez llegó a los 24 en encuentros oficiales y en lo que vamos de temporada. 17 de estos han llegado en un campeonato portugués donde Falcao nunca pasó de los 16 en sus 24 meses por Porto. Si bien el ex River Plate y actual jugador de Millonarios contó con un total de 38 tantos en cuanto a su mejor campaña se refiere, los 24 del otro delantero nacido en Santa Marta hacen pensar que más pronto que tarde podría mejorar las mejores marcas del Tigre en el fútbol de la península Ibérica.

Recordemos que Luis Javier Suárez venía de ser noticia a mediados de semana por su doblete frente al París Saint Germain de Luis Enrique. Todo en uno de los mayores batacazos de lo que vamos de la Champions League. El colombiano acumula un total de 24 goles en lo que vamos de temporada y en un año donde no nos olvidemos que ha tenido que ser el reemplazante del actual delantero del Arsenal. Lucha por títulos en la primera división de Portugal mientras muchos sueñan con verle tomar la 9 de Falcao en el Mundial y a mediados de año.

Rui Borges, entrenador del Sporting de Portugal, ha sido uno de los grandes defensores y baluartes desde la llegada del cafetero a la capital lusa. Le considera un activo absolutamente vital en su esquema, así como un delantero moderno y con la capacidad de generarse ocasiones en una delantera dónde se ha convertido en una pieza imprescindible en todos los sentidos. Para muchos en Portugal se trata ya del fichaje del año.

La mejor temporada de Facao en Portugal, superada ya por Luis Suárez: GETTY

“No se trata de los goles, sino de cómo trabaja para el equipo. Lucha muchísimo, trabaja muchísimo y tiene una energía única que impulsa al equipo…Los jugadores saben que está involucrado y que puede decidir un partido en cualquier momento, por eso es un buen fichaje; sabíamos lo que aportaría”, reflexiones del entrenador de los leones tras un fin de semana donde Sporting de Lisboa llegó a un total de 48 unidades. Le separan en este momento únicamente cuatro del líder Porto.

Publicidad

Publicidad

Luis Suárez y el peso de la 9 en Colombia

Sus 4 goles en 8 partidos hablan de un delantero que hasta la fecha va aprovechando poco a poco sus ocasiones en el combinado cafetero. Pero la realidad ni mucho menos fue sencilla al inicio para Luis Javier Suárez. 24 meses atrás empezaba un camino en la selección que reconocía en el Gol Caracol que ni mucho menos ha sido sencilla. Fue tajante alrededor de la responsabilidad que sintió de debutar en una época donde toda Colombia busca todavía el reemplazante de Falcao en el esquema de Néstor Lorenzo.

“No aproveché esa oportunidad. Seamos sinceros: no aproveché la oportunidad. Creo que no estaba preparado mentalmente para asumir la responsabilidad que representa llevar la camiseta de tu país. Uno siempre intenta hacerlo de la mejor manera, obviamente, pero siendo realista y franco, no estaba listo”, reflexiones de Luis Javier Suárez en aquella charla con el Gol Caracol. Desde entonces le hemos visto anotar más del 80% de sus goles en el combinado cafetero, destacando los que le hiciese a Venezuela en la última jornada de eliminatorias. Salvo giro de 180°, tendrá actividad en la fecha FIFA de marzo para intentar meterse en la lista de los subcampeones de América.

Datos claves

Luis Javier Suárez registra 24 goles oficiales esta temporada con el Sporting de Lisboa .

registra oficiales esta temporada con el . El colombiano superó los 16 goles de Falcao en una campaña de liga portuguesa.

de en una campaña de liga portuguesa. Sporting de Lisboa suma 48 unidades y se ubica a cuatro puntos del líder Porto.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Luis Díaz: el máximo goleador latino en Europa es colombiano y pide titularidad con Néstor Lorenzo