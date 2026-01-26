Eryc ‘La Culebra’ Castillo fue vinculado a una gigante polémica con varios jugadores de Alianza Lima

Este lunes 26 de enero de 2026, Eryc ‘La Culebra’ Castillo terminó siendo vinculado a un caso muy polémico que golpea a Alianza Lima desde hace varios días. Futbolistas como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron separados por un presunto caso de abuso sexual, y ahora vinculan al ecuatoriano.

Desde el programa Doble Punta se vincula a la ‘Culebra’ Castillo con este polémico caso que sacude a todo el Perú y también golpea gravemente a Alianza. Según la información de César Vivar, el volante ecuatoriano es parte de la declaración en la acusación por presunta violencia sexual.

“Eran los 3 implicados inicialmente, las dos señoritas, Castillo y Aquino, pero ellos en determinado momento dicen ‘listo, hasta aquí no más’ y se van. Peña y Aquino (intenta corregir otro periodista): No, está Castillo también en la declaración”, reveló el comunicador.

Alianza Lima ya separó a Zambrano, Trauco y Peña, y hoy se confirmó que se seguirá el mismo camino con Aquino. Sin embargo, aún no es claro qué pasa con Eryc Castillo, porque el ecuatoriano no fue separado; incluso el fin de semana estuvo jugando ante Messi y el Inter Miami.

Son horas de gigante tensión en Alianza Lima, puesto que, las investigaciones del club y las declaraciones de los jugadores revelan más detalles de un acto que sigue conmocionado a todo el país. ‘La Culebra’ es una de las figuras del club y viene de una gran temporada en 2025.

Los números de Eryc Castillo en Alianza Lima

En la temporada 2025 con Alianza Lima, Eryc Castillo terminó jugando un total de 45 partidos entre todas las competencias. Marcó 12 goles y dio 7 asistencias. Estuvo en cancha 3.707 minutos. El ecuatoriano renovó su contrato a finales de 2025 y firmó hasta 2028.

