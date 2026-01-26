Sorpresa: Presidente de Atlético Nacional reveló que no recibieron 5 millones de dólares por Marino Hinestroza

Ahora sí, quedó todo muy claro de cómo fue el negocio. Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, rompió el silencio sobre la venta de Marino Hinestroza al fútbol de Brasil y reveló que no recibieron $5 millones de dólares por la venta del extremo colombiano.

¡Sorpresa! La salida de Hinestroza fue toda una novela… Cuando parecía que iba a jugar en Boca Juniors porque Nacional había aceptado la oferta de $5 millones de dólares por el 100 por ciento de los derechos deportivos de Marino, apareció Vasco da Gama y llegó una mejor propuesta.

El portal ‘Globo’, de Brasil, informó que Vasco da Gama terminó comprando el 80% de los derechos deportivos de Marino Hinestroza a cambio de $5 millones de dólares. Sin embargo, el presidente de Atlético Nacional reveló que no recibieron todo este dinero. ¿Qué puede pasar?

Así confesó el presidente de Nacional que no recibieron US$5 millones por Marino Hinestroza

Sebastián Arango habló de la venta de Marino Hinestroza. (Foto: Vizzor Image)

“Nosotros teníamos el 50 por ciento de Marino. Desde el principio eso fue lo que le compramos a Columbus Crew exactamente hace un año. Entonces, la mitad de eso le corresponde a Columbus, lo que sí es que nosotros vamos a quedar con el 20 por ciento de la futura venta. Ese 20 por ciento sí es exclusivo de Nacional y es la apuesta que estamos haciendo nosotros a largo plazo donde sabemos que va a terminar de perfeccionarse de muy buena manera este negocio para nosotros“, reveló Sebastián Arango para confesar que terminaron recibiendo $2.5 millones de dólares por Hinestroza.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Luego de aplazar los partidos contra Jaguares y Junior de Barranquilla por las fechas 2 y 3 de la Liga Colombiana I-2026, Atlético Nacional volverá a jugar el sábado 31 de agosto a las 5:00 P.M. en un partido amistoso contra Inter Miami en el estadio Atanasio Girardot.

