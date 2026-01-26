Pedro Ortiz fue uno de los nombres que más sonó en el mercado de fichajes, ya que su futuro en Emelec era una total incertidumbre. Ahora, en medio de tantos rumores, finalmente se supo que Pedro Ortiz seguirá su carrera en Emelec para esta temporada.

El mítico arquero ecuatoriano tuvo diferentes ofertas del exterior y también se habló de la posibilidad de llegar a Liga de Quito. Sin embargo, el ‘Candado’ seguirá en el ‘Bombillo’ para esta temporada. El portero tiene contrato vigente, aunque hace varios meses no le pagan.

Ortiz se queda en Emelec a la espera de que la nueva directiva que llegue al club le pueda solucionar los problemas económicos y también le arme un equipo fuerte que le permita competir por el campeonato. El golero solo fue subcampeón en 2021 con el ‘Bombillo’ y desde entonces no pelea lugares estelares.

La continuidad de Ortiz no deja de ser una buena noticia para los hinchas, que también ya saben que Luis Fernando León se queda en el ‘Bombillo’ para la temporada 2026. Los dos referentes se mantienen y serán los que lideren al ‘Bombillo’ en este año.

Pedro Ortiz se quedaría en Emelec. (Foto: Imago)

Emelec no puede fichar a más jugadores ni tampoco inscribir a nuevos futbolistas, porque actualmente el ‘Bombillo’ está sancionado en FIFA y no tiene directorio. Se espera que la directiva que gane las elecciones del club solucione estos problemas y puedan darse nuevos fichajes.

Los números de Pedro Ortiz en Emelec

Pedro Ortiz con Emelec lleva ya 218 partidos en toda su carrera. El portero llegó al club en el 2020. En toda su carrera, ha recibido un total 275 goles en contra y solo dejó el arco en 0 en 75 ocasiones. Le ha tocado uno de los peores Emelec de toda la historia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pedro Ortiz con Emelec?

Pedro Ortiz tiene contrato con Emelec hasta finales de 2026. El arquero ecuatoriano renovó en 2023 y en esta temporada estará cumpliendo ya 36 años de edad. Su valor de mercado actualmente es de 300 mil euros.

