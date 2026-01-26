James Rodríguez sigue libre en el mercado de fichajes y a la espera de llegar a un nuevo equipo. El 10 no juega desde el mes de noviembre y ahora revelan que llegó una oferta de un grande de Ecuador, con un salario de 3 millones por año, y esta fue su respuesta.

Según la revelación de César Augusto Londoño, un grande de Ecuador le ofreció a James Rodríguez 3 millones de dólares de salario para que venga a jugar en la LigaPro. Sin embargo, el volante colombiano habría rechazado esa oferta y no llegaría a Ecuador.

En Colombia se reveló que Millonarios le hizo una oferta al jugador con un salario cercano a los 2.5 millones, pero este podría aumentar según bonos y dinero de patrocinios. No obstante, el colombiano aún estaría analizando esa chance y otras de mercado.

En Ecuador las finanzas de los grandes no pasan su mejor momento, no obstante, solo dos equipos estarían en condiciones de hacerle una oferta de este nivel al ex jugador de Real Madrid. Liga de Quito tiene la economía para ofertar así, y también Independiente del Valle. Barcelona SC no está en condiciones de una oferta de este nivel.

León de México fue el último equipo de James Rodríguez. (Foto: GettyImages)

Liga de Quito cuenta con un presupuesto importante después de que en 2025, el equipo llegara a semifinales de la Copa Libertadores, lo cual le hizo ganar 9 millones de dólares. Por lo cual, el club se permitiría una oferta así. De ahí que, ahora estén muy interesados en Deyverson.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Independiente del Valle también tendría las arcas para hacer esta oferta y hasta superior. No obstante, el último campeón de la LigaPro cambió su política de fichajes y dejó de hacer estos movimientos de mercado desde la temporada 2024.

ver también Liga de Quito no despedirá a Gonzalo Valle por este motivo ¿Le perdonan la indisciplina?

Las estadísticas de James Rodríguez en 2025

En la temporada 2025, James Rodríguez jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 9 asistencias. El futbolista sumó en cancha poco más de 2.500 minutos. No juega desde el mes de noviembre y la presión llega por su poca regularidad a poco del Mundial 2026.

Encuesta¿Crees que James hizo mal en rechazar a Ecuador? ¿Crees que James hizo mal en rechazar a Ecuador? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: