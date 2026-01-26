Estaban Paz se lleva a un campeón con Liga de Quito a jugar en Leones

Estaban Paz volverá a competir en la Serie A de la LigaPro con un equipo ecuatoriano. El mítico directivo, de amplia trayectoria en Liga de Quito, ahora llega a la primera categoría con Leones del Norte. Para este reto, ya fichó a un exjugador de LDU.

De acuerdo, a la información de Nicolás Ayala, Juan Luis Anangonó será nuevo jugador de Leones del Norte para esta temporada. ‘AnangoDios’ llega a Leones tras un paso desapercibido por El Nacional, donde no pudo ni jugar, ya que no fue inscrito.

Anangonó fue un jugador muy importante en Liga de Quito en los diferentes ciclos que tuvo con la camiseta blanca. Asimismo, el delantero se coronó campeón de Ecuador con esos colores y es muy bien conocido por Estaban Paz, que fue quien lo llevó a LDU.

Para esta nueva temporada, Leones tiene la dura misión de salvar la categoría. Para cualquier equipo que asciende a la LigaPro su primer año es el más complicado y para Leones es la primera vez de toda su historia jugando en la Serie A de Ecuador.

Anangonó fue goleador de LDU en varias ocasiones. (Foto: @LDU_Oficial)

Anangonó también formó parte de la plantilla de Liga de Quito que logró ser campeón de la Copa Sudamericana. Aunque en ese año no se terminó quedando para celebrar el título, ya que a mitad de temporada fue transferido a otro equipo y siguió su carrera.

Los números de Juan Luis Anangonó jugando en Liga de Quito

En varios ciclos con la camiseta de LDU, Juan Luis Anangonó jugó un total de 159 partidos entre todas las competencias. Marcando 52 goles y dando 13 asistencias. Defendió los colores de LDU, en cancha, hasta en 9.000 minutos. Cumplirá 37 años en el próximo mes de abril.

Los fichajes de Leones en esta temporada

Leones lleva un mercado muy movido y ahora ha fichado para esta nueva temporada a los siguientes jugadores: Daniel Porozo, Nicolás Monserrat, Leonel Nazareno, Jairo Mairongo, Wilmer Godoy, Emiliano Griffa, Michael Chalá, Jorge Cabeza, Jonathan Betancourt, Maiky de la Cruz, Santiago Arrieta y ahora Juan Luis Anangonó.

