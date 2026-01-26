Los síntomas que presagian la presencia de Cristiano Ronaldo en el amistoso ante México

El 28 de marzo no es una fecha menor para el fútbol mexicano a corto plazo. La selección recibirá en dicha jornada a Portugal en un amistoso absolutamente vital para la preparación de los hombres del Vasco Aguirre para el Mundial 2026. También supondrá la reapertura del Estadio Azteca tras las remodelaciones y un amistoso donde se espera cada vez más que Cristiano Ronaldo lidere Portugal al otro lado de la contienda.

Gibrán Araige es el responsable de una información que hace indicar que por la Federación Mexicana de Fútbol entienden que Cristiano Ronaldo sí dirá presente en el Estadio Azteca a. La posible presencia o no del goleador histórico del Real Madrid en dicho compromiso se hace vital para el marco general del choque. Diferentes predicciones y cruces de informaciones con sus homónimos de Portugal hacen entender por la institución mexicana que CR7 dirá presente.

“Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido, y al menos lo que nos cuentan desde Federación, es que todo apunta a que sí estará Cristiano porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano…Las peticiones en el tema de seguridad, de hospedaje y logística ayudan a pensar eso”, confirmaba Gibrán Araige alrededor de las diferentes tratativas que se dan entre ambas federaciones pensando en la realización del encuentro. Se espera por un lleno absoluto en el mítico feudo mexicano.

75 millones de dólares es el dinero invertido por parte de la Federación Mexicana de Fútbol alrededor de la remodelación de un Azteca que seguirá haciendo historia. Será la tercera vez desde la fundación de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, que el mítico estadio de la capital mexicana recibirá encuentros del certamen. Los precedentes tanto en 1970 como el 1986 fueron un éxito a nivel de organización e igualmente en el impacto que tuvieron para el desarrollo del torneo en sus siguientes ediciones. Como hicieron Lionel Messi o Diego Maradona en su día, se espera que CR7 tenga acción en el Azteca.

El Azteca se prepara para recibir a Portugal de CR7: GETTY

Además del compromiso ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, México continuará con su preparación para la Copa Mundial de selecciones de la FIFA con otro compromiso en la ventana del mes de marzo frente a Bélgica. Hablamos de otra selección de primer carácter europeo y que servirá a los dirigidos por el Vasco Aguirre para calentar motores de cara a una edición donde nuevamente serán locales en prácticamente todos los compromisos que disputan. Que CR7 diga presente en el Azteca, la mejor forma de prepararse para el reto.

Publicidad

Publicidad

CR7 confirmó que será su último Mundial

“Definitivamente, sí…Tendré 41 años y creo que será el momento…Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más…He estado en el juego durante los últimos 25 años. Hice de todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios, en los clubes y también en las selecciones nacionales. Estoy muy orgulloso, así que vamos a disfrutar el momento, vivir el momento”, reflexiones de un CR7 que ya calienta motores pensando en su sexta edición de la Copa del Mundo.

Colombia, Uzbekistán y el ganador del playoff entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica. Estos serán los primeros rivales de CR7 en una edición del torneo donde más que nunca necesitará de sus goles para buscar el único título que le falta en su carrera. Houston, Texas, y Miami, sus primeras sedes desde el mes de junio.

Datos claves

El 28 de marzo la selección de México recibirá a Portugal en el Estadio Azteca .

la selección de recibirá a en el . La Federación Mexicana de Fútbol invirtió 75 millones de dólares en remodelar el estadio Azteca .

invirtió en remodelar el estadio . Cristiano Ronaldo, con 41 años, confirmó que el Mundial 2026 será su última edición.

Publicidad

Publicidad

ver también Como pasó con Messi en Argentina, vandalizaron una estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal