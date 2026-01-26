Tiene 21 años: Chelsea se interesa en un nuevo jugador de la Selección de Ecuador

Chelsea ya se ha convertido en un lugar fijo para los jugadores ecuatorianos. Ya fichó a Moisés Caicedo, y también a jóvenes estrellas como Kendry Páez y Deinner Ordóñez. Ahora mismo, se reporta de Inglaterra que un nuevo jugador ecuatoriano interesa al club de Londres.

El nuevo jugador ecuatoriano que Chelsea estuvo siguiendo en este mercado de fichajes es Yaimar Medina. El lateral, ex jugador de Independiente del Valle, actualmente juega en el Genk de Bélgica. Según Blue-Co Xtra, el club mandó a ojeadores a ver a Medina.

Yaimar Medina lleva ya un par de temporadas adaptándose al fútbol europeo y siendo convocado a la Selección de Ecuador. Ahora el joven futbolista aparece como una variante de futuro para Chelsea y se podría dar un movimiento en el siguiente mercado de pases.

Otros jugadores ecuatorianos también han interesado al Chelsea, futbolistas como Piero Hincapié y Joel Ordóñez. No obstante, ambos defensas no llegaron a los ‘Blues’. Hincapié fichó por Arsenal, mientras que Ordóñez se terminó quedando en Brujas para este año.

Yaimar Medina viene jugando en Bélgica. (Foto: GettyImages)

¿Chelsea prestaría a Yaimar Medina?

Yaimar Medina seguiría el plan de otras joyas, si llega a Chelsea. El club ha comprado a jóvenes jugadores y optó en los últimos años por cederlos a Racing de Estrasburgo para que se adapten a Europa y ese sería el plan para Medina si se da este movimiento.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Bombazo en Ecuador! Deyverson es nuevo jugador de Liga de Quito

Los números de Yaimar Medina en esta temporada

En lo que va de temporada, Yaimar Medina ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competencias. Siendo uno de los jugadores más regulares de su equipo, sumando 1 gol y 1 asistencia. El futbolista ecuatoriano lleva en cancha 1.441 minutos.

El valor de mercado de Yaimar Medina

Ahora mismo Yaimar Medina tiene un valor de mercado de 4 millones de euros. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2029 y su salida no sería fácil, pero sí puede ser cubierta económicamente por Chelsea. El jugador llegaría al Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador.

Encuesta¿Qué debe hacer Yaimar Medina? ¿Qué debe hacer Yaimar Medina? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: