La Selección Colombia tiene la oportunidad de oro para darle vuelta a la página después de la derrota 2-1 ante Croacia y enfrenta al actual subcampeón del mundo: Francia. Luis Díaz, James Rodríguez y compañía enfrentarán al poderío de Kylian Mbappé y los dirgidos por Didier Deschamps. ¿Quién ganará?
Amistoso
EN VIVO Y GRATIS: Colombia vs. Francia minuto a minuto partido amistoso FIFA para el Mundial
Sigue EN VIVO y GRATIS el minuto a minuto del partido entre Colombia y Francia en este amistoso por fecha FIFA para el Mundial 2026.
LA MEJOR COBERTURA EN VIVO Y GRATIS DE COLOMBIA VS. FRANCIA
Sean todos bienvenidos a la mejor cobertura EN VIVO Y GRATIS del partidazo amistoso que van a disputar Colombia y Francia por la fecha FIFA de marzo en vísperas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Publicidad
Lee también
Fútbol de Ecuador
Fue arrestado, estuvo en la cárcel, y Emelec tomó una decisión final con Miller Bolaños
Fútbol de Colombia
¿Reemplazo de Diego Arias? La respuesta de Reinaldo Rueda cuando le preguntaron por Atlético Nacional
Fútbol de Ecuador
Tras el empate contra Marruecos: Enner Valencia le manda un mensaje de esperanza a la hinchada de Ecuador
Fútbol de Ecuador