EN VIVO Y GRATIS: Colombia vs. Francia minuto a minuto partido amistoso FIFA para el Mundial

Sean todos bienvenidos a la mejor cobertura EN VIVO Y GRATIS del partidazo amistoso que van a disputar Colombia y Francia por la fecha FIFA de marzo en vísperas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Selección Colombia tiene la oportunidad de oro para darle vuelta a la página después de la derrota 2-1 ante Croacia y enfrenta al actual subcampeón del mundo: Francia . Luis Díaz , James Rodríguez y compañía enfrentarán al poderío de Kylian Mbappé y los dirgidos por Didier Deschamps . ¿Quién ganará?

Comunicador social y periodista graduado con honores de la Universidad Sergio Arboleda (Colombia). Siete años ejerciendo en el periodismo deportivo con experiencia en Futbolred, El Tiempo Casa Editorial y Zona Mixta. En Bolavip desde 2020 cubriendo a Lionel Messi, la MLS, NBA, NFL y MLB. Un apasionado por contar historias y la reportería. El objetivo es informar, entretener y generar una opinión.