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EN VIVO Y GRATIS: Colombia vs. Francia minuto a minuto partido amistoso FIFA para el Mundial

Sigue EN VIVO y GRATIS el minuto a minuto del partido entre Colombia y Francia en este amistoso por fecha FIFA para el Mundial 2026.

LA MEJOR COBERTURA EN VIVO Y GRATIS DE COLOMBIA VS. FRANCIA

Sean todos bienvenidos a la mejor cobertura EN VIVO Y GRATIS del partidazo amistoso que van a disputar Colombia y Francia por la fecha FIFA de marzo en vísperas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Por Julio Montenegro

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Luis Díaz y Kylian Mbappé jugarán el Mundial 2026.
© Getty ImagesLuis Díaz y Kylian Mbappé jugarán el Mundial 2026.

La Selección Colombia tiene la oportunidad de oro para darle vuelta a la página después de la derrota 2-1 ante Croacia y enfrenta al actual subcampeón del mundo: Francia. Luis Díaz, James Rodríguez y compañía enfrentarán al poderío de Kylian Mbappé y los dirgidos por Didier Deschamps. ¿Quién ganará?

Julio Montenegro
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