Mientras en River Plate ganaba 8 millones, esto cobraría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador haría un esfuerzo por Marcelo Gallardo, pero lejos de los 7 y 8 millones que ganaba el DT en River Plate.

Marcelo Gallardo es el principal candidato para llegar a la Selección de Ecuador y cada vez faltan menos detalles para que el entrenador dirija a ‘La Tri’ en este nuevo ciclo. El estratega argentino llegaría para cobrar un importante sueldo en el país, aunque lejos de lo que ganaba en River.

Según diferentes fuentes, Marcelo Gallardo cobraba en River Plate un salario cercano a los 7 y 8 millones por temporada. En Ecuador estaría lejos de esa cifra, puesto que, incluso eso lo llevaría al top de entrenadores mejores pagados de la CONMEBOL.

El sueldo que ganaría Gallardo en Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo llegaría a ganar un salario entre 4 y 5 millones, representando esto un incremento gigante para ‘La Tri’. Beccacece estaba ganando un salario entre 2.4 y 2.7 millones por año. No obstante, tras el Mundial se confirmó que la FEF haría un esfuerzo para subir este salario.

Marcelo Gallardo llegaría a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Con esta decisión, la Selección de Ecuador convertiría a Marcelo Gallardo en el entrenador mejor pagado de toda su historia. El ‘Muñeco’ también llegaría como esa gran “esperanza” de dar el salto de calidad en ‘La Tri’ que tanto se viene posponiendo.

El otro gran candidato para llegar a la Selección de Ecuador

El otro importante candidato para dirigir a Ecuador es Luis Zubeldía. Sin embargo, el ex entrenador de Liga de Quito ahora mismo ha quedado desplazado por la posibilidad de contratar a Marcelo Gallardo. El ‘Príncipe’ sería la segunda opción de Ecuador.

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El entrenador mejor pago de Sudamérica

En Sudamérica el entrenador con mejor salario ahora mismo es Carlo Ancelotti, quien cobra en Brasil un sueldo superior a los 10 millones de dólares. El italiano renovó su contrato con el equipo nacional hasta la temporada 2030.

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