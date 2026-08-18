Ganó dos Champions League y podría ser el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador descarta a Marcelo Gallardo y apunta a un bicampeón de Champions League como su nuevo entrenador.

La Selección de Ecuador apura la búsqueda de su nuevo entrenador, ahora trascendió que un bicampeón de Champions League se suma a la lista de candidatos. Marcelo Gallardo estaría descartado por el tema económico según la prensa.

El nuevo candidato que se suma a la lista es Domenec Torrent, el entrenador español que fue parte del cuerpo técnico de Guardiola en el FC Barcelona, Manchester City y Bayern Múnich es la nueva alternativa. La información la dio el portal Mr. Offsider, quiénes aseguran que el ex River y FEF no llegaron a un acuerdo económico.

Domenec Torrent se encuentra como agente libre tras haber sido despedido del Monterrey de México en marzo. Esto facilitaría las negociaciones con la FEF para que llegue pronto.

Tras dejar el cuerpo técnico de Guardiola, Torrent tuvo pasos por el Flamengo, New York City de la MLS, Galatasaray de Turquía y los mexicanos San Luis y Monterrey sin títulos por ahora.

Los otros nombres que siguen sonando como alternativas tras desistir de Gallardo son: Luis Zubeldía, Roberto Martínez, Guillermo Almada, entre otros técnicos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Domenec Torrent – Monterrey CF. Foto: Getty.

En resumen