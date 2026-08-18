“Flojito Valencia…” la prensa argentina reacciona al debut del ecuatoriano con Boca Juniors

Enner Valencia al fin tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Boca, pero la prensa argentina ya lo viene cuestionando al jugador ecuatoriano por estos primeros minutos. Estuvo lejos de ser el estreno soñado para el jugador ecuatoriano.

En medio de todas las reacciones, también llegó la Toti Pasman para Bolavip, donde se reconoce que el único punto bajo del partido fue el goleador ecuatoriano. Al tricolor se lo vio muy lento en varias jugadas de ataque y a los pases largos no llegaba.

“Flojito Valencia. Valencia no se pudo meter en el ritmo de un partido que Boca ganaba 4 a 0, de visitante en Paraguay, salvo eso, a Boca le salió todo y jugó el mejor partido del semestre”, avisó el periodista.

El último partido de Valencia había sido en el Mundial y después vinieron los rumores sobre su futuro. No obstante, el futbolista ecuatoriano ahora tiene que ponerse a tono para empezar a marcar la diferencia que se esperaba de él.

Otro famoso comunicador argentino que se fue contra el nivel de Enner Valencia el ‘Pollo’ Vignolo que también cuestionó al delantero ecuatoriano. El futbolista no viene con ritmo y ahora tendrá que darle la vuelta a estos cuestionamientos en los siguientes partidos.

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El sueldo de Enner Valencia en Boca Junioras

Se estima que Enner Valencia está ganando en Boca un salario cercano entre los 1.5 y 2 millones de dólares. Se espera que el futbolista cumpla su contrato el cual fue firmado por 18 meses.

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