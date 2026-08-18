El polémico puntaje que le dieron los expertos a Enner Valencia tras el 4-0 de Boca a Recoleta FC

Enner Valencia debutó en Boca Juniors y le pudo ir mucho mejor de lo que los expertos dictaron. El delantero se estrenó en la victoria contra Recoleta FC en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y el polémico puntaje que le pusieron no tardó en aparecer.
A pesar de que estaban jugando sin la figura y el capitán del equipo Leandro Paredes, Boca Juniors empezó a liquidar la serie con dos goles en el primer tiempo de Santiago Ascacíbar y Sebastián Villa. Llegó un tercer gol para el equipo ‘Xeneize’, Miguel Merentiel fue el autor, y todo estaba listo para que entrara Valencia.
Al minuto 12 del segundo tiempo se levantó el cartel electrónico y se encendió con el número 30. Enner Valencia debutó en Boca Juniors cuando la serie ya iba 6-1 a favor en el marcador global. Todo estaba servido para que llegara el primer gol de delantero ecuatoriano, pero… No cumplió con las expectativas y los expertos dictaron sentencia.
Este fue el puntaje de Enner Valencia tras el 4-0 de Boca a Recoleta FC
Valencia en Boca vs. Recoleta FC. (Foto: X / @aaariasa)
A pesar de que no tuvo tiros al arco, registró uno de cuatro pases precisos, seis pérdidas de balón y ganó uno de dos duelos en 33 minutos, Enner Valencia recibió un polémico puntaje que superó los seis puntos en los portales expertos ‘Sofa Score’ y ‘BeSoccer’ tras el 4-0 de Boca Juniors a Recoleta FC. 6.3 y 6.4 puntos, respectivamente, le dieron al delantero ecuatoriano.
La primera crítica del ‘Pollo’ Vignolo a Enner Valencia por su nivel en el debut con Boca Juniors
La primera oportunidad de gol que Enner Valencia falló en Boca Juniors
Pudo llevarle la clasificación a más de siete puntos. Valencia quedó solo frente al arquero Nelson Ferreira sobre el punto penal, y en lugar de definir como buen goleador que es, prefirió darle el pase a un compañero. Un defensor de Recoleta FC terminó enviando el balón al tiro de esquina. ¡Video!
¿QUÉ PASÓ, ENNER? Valencia tuvo una chance inmejorable para marcar en su debut en Boca ante Recoleta y no pudo acomodarse para definir bien.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 18, 2026
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En resumen
- Enner Valencia debutó en la victoria 4-0 de Boca Juniors ante Recoleta FC.
- 33 minutos jugó Enner Valencia en los octavos de la Copa Sudamericana 2026.
- 6.3 y 6.4 fueron las calificaciones de Enner Valencia tras su primer partido.