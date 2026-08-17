¡Última hora! Falcao vuelve a las canchas y jugará con este equipo

Falcao sorprende a todos en Colombia y regresará a las canchas para jugar con este equipo para ayudar al país en un partido.

Este lunes 17 de agosto de 2026 se confirmó el regreso de Radamel Falcao a jugar en las canchas. El delantero colombiano formará parte de un partido benéfico de leyendas que busca recaudar dinero para las víctimas del terremoto que golpeó a Colombia hace poco.

Falcao regresará para el amistoso: “Levantemos a Colombia”, en una iniciativa liderada por el ex capitán de la Selección, Mario Alberto Yepes. El único fin de este espectáculo es recaudar fondos para las personas que fueron afectadas por el terremoto.

Falcao fue uno de los primeros en avisar que estaría dispuesto a ayudar a las personas en lo que necesiten, tras un terremoto de 7,4 grados que dejó víctimas mortales y miles de heridos. Por lo cual, ahora el ‘Tigre’ se vuelve a meter a una cancha con esta intención.

Además de Falcao, también estarán otras grandes leyendas del fútbol colombiano como, Fredy Guarín y Teófilo Gutiérrez. También se espera que en las próximas horas se vayan confirmando a nuevos jugadores para este encuentro que se jugará el 21 de agosto.

Falcao volverá a jugar en Colombia. (Foto: GettyImages)

El amistoso: “Levantemos a Colombia” se estará jugando en el Campin y se espera que varias personas vayan a la cancha, puesto que, ese dinero también se donará a las ayudas por estos lamentables hechos.

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Falcao no tiene nuevo equipo para seguir su carrera

De momento, Radamel Falcao no tiene un nuevo equipo para seguir su carrera en el fútbol. A nivel profesional aún no se retira, aunque el goleador colombiano ha dejado ya serias dudas de si seguirá jugando o se marchará a un rol más administrativo en el mundo del fútbol.

En síntesis: