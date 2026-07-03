La FIFA dispuso que ante Ghana, la Selección Colombia deberá cambiar por cuarta vez consecutiva su uniforme durante el Mundial 2026.

Después de tres partidos utilizando diferentes combinaciones de indumentaria por disposición de la FIFA, la Selección Colombia vestirá por primera vez en el Mundial 2026 su uniforme tradicional, el que representa los colores de la bandera nacional, en el duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo finalmente podrá lucir el uniforme clásico, y en el Kansas Stadium, lucirá camiseta amarilla, pantalón azul y medias rojas, la combinación más emblemática de su historia y la que identifica a la ‘Tricolor’.

Colombia por primera vez en el Mundial 2026, usará su uniforme tradicional (Getty Images).

En su debut frente a Uzbekistán vistió camiseta y pantalón azules con medias amarillas fluorescentes; en el segundo compromiso, ante RD Congo, utilizó camiseta amarilla, pantalón blanco y medias rojas; mientras que frente a Portugal jugó con camiseta amarilla, pantalón azul y medias blancas.

Ahora, para el decisivo encuentro frente a las ‘Estrellas Negras’, Colombia recuperará la imagen que históricamente la ha acompañado en los grandes torneos, con los tres colores de la bandera reflejados en su uniforme: amarillo, azul y rojo.

Además del simbolismo que representa volver a vestir su indumentaria tradicional, la Selección buscará un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Si supera a Ghana, el equipo de Néstor Lorenzo se enfrentará a Suiza el próximo 6 de julio en Vancouver, Canadá.

Publicidad

Cuándo y a qué hora juegan Colombia vs. Ghana

Colombia y Ghana se verán las caras por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 19:30 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 20:30 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 21:30 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:30 horas.

España: 03:30 horas sábado 4 de julio.

Publicidad

En resumen…