Colombia vs. Ghana HOY: Alineaciones para el partido por los 16vos del Mundial

Colombia enfrenta a Ghana por los 16vos de final del Mundial y ya hay novedades con el posible once de Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia tiene su turno en los 16vos de final del Mundial 2026 cuando enfrente a Ghana. Néstor Lorenzo tiene a todos sus cracks a disposición y ya hay novedades del posible once.

Daniel Muñoz y Johan Mojica regresarían al once luego de haber sido, con algo de sorpresa, suplentes contra Portugal. En frente tendrán a Carlos Queiroz, DT que también tuvo un paso por la Selección Colombia.

En el mediocampo, Gustavo Puerta le sigue ganando la pulsada a Richard Ríos y será titular con Jefferson Lerma en el mediocampo. En la delantera, Luis Suárez seguirá desde el arranque pese a rumores de John Córdoba.

Alineación de Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Alineación de Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

A qué hora juegan Colombia vs. Ghana

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaraguay Costa Rica: 20:30 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 21:30 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 22:30 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 23:30 horas.

España: 02:30 horas

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