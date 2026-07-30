James Rodríguez, a detalles de ser el colombiano número 17 en la historia del América: 9 fueron campeones

Hasta 9 de estos fueron campeones en el gigante de CMDX. James, más cerca que nunca de unirse al América de México.

Las últimas informaciones apuntan a que James Rodríguez está más cerca que nunca del América de México. El cafetero continuaría al norte del continente americano tras su salida de Minnesota y León en los últimos meses. Puede darse un contrato por un semestre que le convertiría en el futbolista colombiano número 17 en la historia de las Águilas. Hasta 9 de estos fueron campeones.

Colombia empezó a tener presencia en el equipo de la capital azteca desde 1995. En aquel entonces Harold Lozano llegaba desde Palmeiras para abrir una historia que le ha dado muchos títulos a las Águilas. Tras ello, América incorporó igualmente a compatriotas de James Rodríguez como Franky Oviedo o Leonardo Moreno antes de la llegada del siglo XXI. Es justamente ahí cuando se da la llegada de diferentes nombres que son auténticas glorias en el equipo americanista.

Andrés Chitiva llegaría en el año 2008 tras convertirse en un referente del Pachuca. Aquivaldo Mosquera haría lo propio en el año 2009. Tras ello le seguirían nombres como Duvier Riascos, Luis Gabriel Rey, Andrés Andrade, Darwin Quintero o Mateus Uribe hasta el 2017. Varios de estos fueron piezas vitales para convertir al América de por aquellos tiempos en una auténtica potencia a nivel nacional y por supuesto en los torneos internacionales de la Concacaf.

Se sumaron igualmente figuras como Andrés Ibargüen, Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Juan Ferney Otero y Christian Borja hasta el año 2024. José Raúl Zúñiga llegaría desde Tijuana el 12 de julio del año 2025 y en las últimas horas también se ha confirmado el arribo de Óscar Perea, proveniente del Racing Club de Estrasburgo, en un acuerdo de cesión que le tendrá al extremo izquierdo por México hasta mediados del año que viene.

Darwin Quintero, bicampeón continental con América: GETTY

Roger Martínez dejó su huella en América a base de goles: GETTY

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Matheus Uribe, parte de un gran América: : GETTY

Aquivaldo Mosquera, uno de los primeros grandes ganadores en América como colombiano: GETTY

De todos los nombres mencionados hasta acá aparecen 9 campeones. En el panorama local se consagraron Christian Borja, Nicolás Benedetti, Roger Martínez, Andrés Ibargüen, Mateus Uribe, Aquivaldo Mosquera, Luis Gabriel Rey y Franky Oviedo. Algunos de estos también consiguieron títulos internacionales, donde también destacan en cuanto a la lista se refiere el bicampeonato de la Liga de Campeones de la Concacaf de Darwin Quintero. James puede convertirse en el colombiano número 17 del América de México.

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¿Cuánto cobraría James en América de México?

La cuestión económica es más importante que nunca para un futbolista que llega a los últimos grandes contratos de su carrera. Diferentes medios de comunicación en tierras aztecas aseguran que el futbolista se bajará el sueldo de manera más importante para intentar sumarse a un gigante en todos los sentidos del continente. Ni mucho menos recibirá los 6 millones de euros anuales que percibía por Estados Unidos.

Se espera que el contrato final sea firmado en un acuerdo que vaya entre los 3.5 a 5 millones de dólares por temporada. Este sería el salario que recibiría James Rodríguez en una nueva aventura por el territorio azteca y después de desvincularse de Minnesota United tras la disputa de la Copa Mundial de Selecciones de la FIFA. Néstor Lorenzo espera de cara a la fecha FIFA del mes de septiembre.

Datos claves

James Rodríguez negocia su llegada al América de México tras salir de Minnesota.

negocia su llegada al América de México tras salir de Minnesota. El mediocampista James Rodríguez podría ser el colombiano número 17 en la historia americanista.

podría ser el colombiano número 17 en la historia americanista. James Rodríguez percibiría entre 3.5 y 5 millones de dólares por temporada en México.