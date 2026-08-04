Mientras Messi fue visto en un carro de 175 mil dólares, Cristiano Ronaldo “responde” presumiendo sus costosos autos

El día empezó con la revelación de Lionel Messi andando en un Cadillac Escalade modelo 2025 y ahora llegó la respuesta de Cristiano Ronaldo. En este eterno debate de comparativas, ahora incluso hasta los carros que usa cada leyenda son objeto de debate.

Messi fue visto en Miami con carro valuado en los 175 mil dólares. El astro argentino estaba en un centro comercial en Miami y estaba con auto de los más habituales que usan las celebridades y grandes deportistas en los Estados Unidos.

No obstante, poco tiempo después ha llegado la respuesta de Cristiano Ronaldo. El portugués presumió en Instagram sus “juguetes”. CR7 se tomó una fotografía en compañía de varios carros de importantes marcas; algunos incluso cuestan millones.

En las fotos no se pueden ver todos los carros de Cristiano Ronaldo, pero con algunas perspectivas ya se calcula que esa colección del ex jugador de Real Madrid y capitán aún de la Selección de Portugal es una de las más caras en todo el mundo.

Cristiano Ronaldo presume su colección. (Foto: Captura de pantalla)

Ambos jugadores son de los más millonarios del mundo por sus importantes bienes y también porque aún siguen jugando recibiendo importantes salarios. El uno brilla en la MLS, mientras que el otro está pasando por el mejor momento desde que llegó a Arabia Saudita.

Publicidad

El sueldo de Cristiano Ronaldo en Al Nassr

De acuerdo a los últimos reportes, Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita llegó a percibir un salario cercano a los 200 millones por temporada. Ese fue el precio que los árabes pagaron para llevarse a jugar en el Al Nassr a uno de los mejores de la historia.

Encuesta¿Qué carro te gusta más? ¿Qué carro te gusta más? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: