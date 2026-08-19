Arrancó el recambio: El nuevo defensor que sería convocado a la Selección de Colombia

La Selección de Colombia empieza a armar los recambios para las siguientes fechas de amistosos y los nuevos nombres que llamaría Lorenzo.

La Selección de Colombia se tomaría en serio el nuevo proceso de Néstor Lorenzo y es que hay algunos jugadores que seguramente no llegan al Mundial 2030 y desde ya empiezan a buscar los reemplazos. Este miércoles trascendió el nuevo defensor que estaría en planes.

Kevin Andrade del Zenit de Rusia estaría en planes de la Selección Colombia según el periodista Pipe Sierra. Con esto el joven central se perfila paara ser el posible recambio de Yerry Mina.

El central acaba de firmar con el Zenit y ya ganó la Supercopa local, en el país estuvo seis temporadas en el América de Cali dónde también ganó dos torneos cortos.

Llegaría con 35 años al Mundial y todo dependerá de si tiene rodaje para ese entonces. Davinson Sánchez, Santiago Arias y John Lucumí son la renovada línea defensiva.

Nombres como James Rodríguez, Jefferson Lerma también requieren de un recambio generacional natural. Gustavo Puerta, Jorge Carrascal son algunas de las opciones.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en la fecha FIFA de septiembre de 2026. Su primer partido amistoso confirmado tras su participación en el Mundial será contra México el sábado 26 de septiembre, las otras alternativas son Perú y Paraguay.

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Kevin Andrade – Zenit de Rusia. Foto: Kicker

En resumen