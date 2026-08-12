Lionel Messi rompe el silencio tras el fallecimiento de su padre, Jorge: “No puedo creer que te hayas ido”

Lionel Messi rompió el silencio en redes sociales con un mensaje de despedida a su padre Jorge, tras el sensible fallecimiento días atrás.

Pocos días después del sensible fallecimiento de Jorge Messi llegó el mensaje en redes sociales del astro argentino Lionel Messi. Con un conmovedor texto, el futbolista despidió a quién fuera “su padre, amigo y representante”.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos“, empezó el mensaje.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, continuó revelando que el cuadro del padre se agudizó en el inicio del torneo.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, continuó.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y educo como ustedes conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Te amo pa”, cierra el mensaje.

La respuesta de Cristiano Ronaldo al sentido mensaje de Messi

Cristiano Ronaldo, máximo rival durante toda la carrera deportiva de Messi, le contestó el post con un mensaje de apoyo: “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

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En resumen