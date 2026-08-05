Inter Miami vs. Atlético San Luis por la Leagues Cup: horario, formaciones y dónde ver el debut de Messi sin Suárez

Inter Miami recibe a Atlético San Luis en el debut de la Leagues Cup 2026, desde las 20.30 de Argentina en el Nu Stadium y con seis bajas confirmadas.

Inter Miami debuta en la Leagues Cup 2026 ante Atlético de San Luis este miércoles 5 de agosto, en el estreno del torneo para ambos y con una ausencia que condiciona todo el planteo: Luis Suárez no jugará ninguno de los partidos del certamen.

El uruguayo arrastra una suspensión de seis fechas que la organización le aplicó tras escupir a un integrante del cuerpo de seguridad de Seattle Sounders en la final de la edición 2025, que Miami perdió 3-0.

El partido se juega en el Nu Stadium, el estadio de Miami Freedom Park que el club inauguró en abril de 2026 y que tiene capacidad para 26.700 espectadores. Es la primera vez que las Garzas y los Rojiblancos se cruzan en un partido oficial, así que no hay historial entre ambos.

El equipo lo dirige Guillermo Hoyos, el entrenador argentino que asumió tras la salida de Javier Mascherano y que había trabajado en las divisiones formativas del Barcelona durante la etapa de Lionel Messi en La Masía.

A qué hora juegan Inter Miami vs. Atlético San Luis

El encuentro comienza a las 19.30 del Este de Estados Unidos. Estos son los horarios de inicio según el país:

México: 17.30 · Colombia, Perú y Ecuador: 18.30 · Chile, Bolivia y Venezuela: 19.30 · Argentina, Uruguay y Paraguay: 20.30 · Estados Unidos (hora del Este): 19.30 · España: 1.30 de la madrugada del jueves 6 de agosto.

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Dónde ver Inter Miami vs. Atlético San Luis en vivo

La Leagues Cup 2026 se transmite de manera íntegra por Apple TV en más de cien países, con relato en español. Es la primera edición del torneo en la que no hace falta contratar el MLS Season Pass por separado: Apple discontinuó ese complemento después de la temporada 2025 y los partidos quedaron incluidos en la suscripción estándar de la plataforma.

En Estados Unidos, además, una selección de partidos se emite en inglés por FOX y FS1, y en español por Univision, TUDN y UniMás. En México, Imagen Televisión y las señales de TelevisaUnivision reparten un grupo de encuentros de la primera fase.

Las bajas de Inter Miami: seis ausencias para el debut

Además de la suspensión de Suárez, Hoyos pierde por lesión a Germán Berterame, tercer goleador del plantel con siete tantos, y al delantero Tadeo Allende. La defensa es la línea más comprometida: están afuera Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján y Sergio Reguilón, los tres por lesión.

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El dato pesa porque Suárez y Berterame son el segundo y el tercer artillero del equipo, con diez y siete goles respectivamente. Con ambos afuera, Messi —máximo goleador con doce— queda como única referencia ofensiva de jerarquía para el debut.

En Atlético de San Luis, Diego Mejía tampoco llega completo: el delantero Jesús Medina, el defensor Juanpe y el atacante Benjamín Galdames son bajas por lesión.

Cómo llegan Inter Miami y Atlético San Luis

Inter Miami atraviesa el mejor momento de su temporada: ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y empató el restante. Venció 2-0 a Portland Timbers, 6-4 a Philadelphia Union, 3-2 a Chicago Fire y 1-0 a CF Montréal como visitante, y el 1 de agosto igualó 2-2 con Columbus Crew. Messi acumula doce goles en la temporada.

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Atlético de San Luis llega más irregular. Ganó 4-0 a Sporting FC y 4-0 a Mineros de Zacatecas, después cayó 3-2 ante Cruz Azul en casa y encadenó dos empates: 2-2 con Tigres en Monterrey y 0-0 con Tijuana. Su goleador es Rafael Llorente, con dos tantos, una cifra que marca la distancia de poder ofensivo entre ambos planteles.

Qué se juegan en la Leagues Cup 2026

La cuarta edición del torneo arrancó el 4 de agosto y reúne a 36 clubes: los 18 equipos de la Liga MX y 18 de la MLS. La final está programada para el 6 de septiembre. Para Inter Miami es también la primera oportunidad de saldar la cuenta pendiente de 2025, cuando perdió la final 3-0 con Seattle Sounders en el partido que derivó en la sanción de Suárez.