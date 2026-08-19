Revelado el verdadero motivo por el cual James Rodríguez no estará en el partido para las víctimas del terremoto

Se jugará un partido para las víctimas del terremoto en Colombia, y este es el motivo de la ausencia de James Rodríguez.

James Rodríguez es una de las grandes ausencias del partido benéfico para las víctimas del terremoto: “Levantemos a Colombia”. El capitán de la Selección no podrá estar junto a otras leyendas en este encuentro y ahora se confirma el motivo.

Fue el mismo Mario Yepes el que reveló que James Rodríguez no formará parte de este partido por temas del jugador. El 10 sigue sin equipo y la última vez que fue visto estaba en España. Por lo cual, ahora mismo es una gran duda donde seguirá su carrera.

“Lo invité al partido; lastimosamente, por otro tipo de cosas, no puede estar, pero lo considero un referente del fútbol colombiano y la invitación se la tenía que hacer. En este momento no puede asistir, pero yo lo considero un referente del fútbol colombiano”, reveló Yepes.

Son otros temas los que sacan a James Rodríguez de este partido. El 10 también era cuestionado en un inicio por su “silencio” sobre este duro hecho, luego envió un video y se comprometió a ayudar en la reconstrucción de Colombia en medio de todos los cuestionamientos.

James Rodríoguez no hizo un gran Mundial con Colombia. (Foto: GettyImages)

James Rodríguez tuvo un mal Mundial con la Selección Colombia y el volante también se fue a este torneo “peleado” con muchos hinchas, tras un cruce con Gustavo Petro y sus hinchas. Este contexto también suma en la ausencia del colombiano.

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¿Cuándo se jugará el partido “Levantemos a Colombia”?

El partido benéfico para las víctimas del terremoto en Colombia se jugará el próximo viernes, 21 de agosto de 2026. El partido se disputará en el estadio El Campín y todos los ingresos del partido serán donados para los más necesitados, tras el terremoto de 7,4 que golpeó a Colombia.

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