El inédito volante que podría ser convocado a la Selección de Colombia

La Selección de Colombia podría tener un nuevo volante convocado en este proceso tras un pedido masivo de los hinchas.

El nuevo proceso de Néstor Lorenzo en la Selección de Colombia está por arrancar y en medio de rumores de un recambio generacional, hay un pedido de los hinchas para convocar a un inédito volante.

Jhon Solís del Birmingham City de la Championship podría ser uno de los nuevos considerados de la Selección de Colombia. Con solo 21 años ya tiene continuidad en la segunda división inglesa.

En la fecha de debut fue el mejor de su equipo y los hinchas lo destacaron, y con Gustavo Puerta viviendo una situación similar en Racing de Santander, podría ser otro de los que sean convocados por Colombia para la siguiente fecha FIFA.

A sus 21 años tiene ya casi siete temporadas en primera división desde que debutó en Atlético Nacional a los 16 años. Luego de eso tuvo su salto al fútbol de Europa.

Estuvo tres temporadas en el Girona donde acumuló más de 60 partidos, y tampoco es ajeno a la Selección de Colombia, jugando para la división sub 16 del equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en septiembre de 2026 durante la próxima fecha FIFA con México y Perú como sus rivales confirmados.

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Jhon Solís – Birmingham City FC. Foto: Getty.

En resumen