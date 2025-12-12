Daniel Muñoz tendrá que ser operado ¿peligra el Mundial con Colombia?

Daniel Muñoz es uno de los jugadores que más se consolidó en Europa este año, y los hinchas esperan que sea una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026, sin embargo reportan una noticia que prende las alarmas en la Tri.

Crystal Palace informó que Daniel Muñoz será operado de su rodilla por las constantes molestias y la lesión que sufrió la semana pasada. Para calma de los hinchas del club de Londres y de la selección, se trata de una operación menor.

Muñoz será sometido a una artroscopia por una lesión que tuvo en la Copa América Brasil 2019, el lateral viene arrastrando una molestia desde entonces y ahora el cuerpo médico optó por finalmente operarlo.

El procedimiento no es más que una limpieza de algún cuerpo suelto en la rodilla, por lo que en pocas semanas estará de regreso entrenando con normalidad. A falta de 6 meses para la Copa del Mundo, no hay motivos para pensar que no llegará con pleno de condiciones.

Mientras tanto siguen los rumores de que Daniel Muñoz podría cambiar de club e irse al FC Barcelona, Atlético de Madrid, Chelsea o Manchester United. Su precio ronda los 40 millones de euros.

El sueldo de Daniel Muñoz en la Premier League

Actualmente, en Crystal Palace, Daniel Muñoz tiene un salario de 2.7 millones por temporada. El colombiano aún tiene contrato hasta 2028 y para salir vendido en los siguientes meses también estaría pidiendo un importante aumento al equipo que lo quiera fichar.

Publicidad

Publicidad

ver también Flamengo pagará más de 30 millones por dos seleccionados de Colombia

Daniel Muñoz – Seleccion Colombia.

Encuesta¿Debe cambiar de club antes del Mundial? ¿Debe cambiar de club antes del Mundial? Ya votaron 0 personas

En resumen

Crystal Palace informó que Daniel Muñoz será sometido a una artroscopia por una lesión en la rodilla.

La lesión que requiere la operación de Muñoz data de la Copa América Brasil 2019, pero es una cirugía menor.

El precio del jugador colombiano Daniel Muñoz ronda los 40 millones de euros ante el interés de varios grandes de Europa.

Publicidad