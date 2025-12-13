Jeremy Sarmiento casi no tiene minutos ni actividad destacada en el Cremonese. A inicios de temporada se veía esto como un paso lógico para el jugador ecuatoriano y que este pueda dar el gran salto a la regularidad en la primera categoría, ya que con Brighton solo estaba en préstamos a equipos del ascenso.

Ahora según la información de Mercado Fútbol, Jeremy Sarmiento estaría muy cerca de cambiar de equipo en este mes de enero. El jugador ecuatoriano suena para llegar ahora nuevamente al ascenso inglés y reforzar las filas del Derby County.

Este movimiento se enmarca en la poca importancia que está teniendo Jeremy Sarmiento en Italia. Brighton ya se ha interesado en la actualidad del ecuatoriano y es por eso que buscaría nuevamente cederlo para que tenga minutos, ya que en Italia no juega.

Sarmiento aún tiene contrato con Brighton hasta finales de 2027 y esta se presentaba como la última oportunidad para venderlo, ya que si no juega y no interesa a otros equipos, entraría en su último año de contrato y podría empezar a negociar con otros equipos para irse “gratis”.

Jeremy Sarmiento se marcharía de Cremonese. (Foto: Imago)

Sería el cuarto equipo de Jeremy Sarmiento en menos de 2 años. El ecuatoriano estuvo un semestre en Ipswich, luego fichó por Burnley, posteriormente se fue a Cremonese y ahora en enero tendría un nuevo club. Todos estos movimientos se han dado en el lapso de 1 año.

Los números de Jeremy Sarmiento en Italia

En todo lo que va de temporada, Jeremy Sarmiento solo ha podido sumar un total de 137′ minutos con el Cremonese. Este periodo de tiempo lo alcanzó en 7 partidos. No ha vuelto a jugar con su equipo desde el pasado 7 de noviembre de 2025.

El valor de mercado de Jeremy Sarmiento

Tras esta irregularidad para su carrera en los últimos años, Jeremy Sarmiento tiene un valor de mercado de 7 millones. No obstante, se espera que este siga bajando si el futbolista no recupera la titularidad y regularidad en algún equipo de Europa.

