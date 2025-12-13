¡Última hora! El Nacional todavía no desciende a la Serie B por este motivo

Este sábado 13 de diciembre de 2025 el fútbol ecuatoriano recibe una nueva noticia que lo cambia todo respecto al futuro de El Nacional. Cuando todo parecía indicar que el equipo militar había descendido, ahora resulta que esto no es así y aún no se resuelve.

Fue la misma FEF la que aclaró que aún no se ha resuelto nada sobre el descenso de El Nacional, y solo está en firme sus sanciones por no pagar. Es decir, de momento, el equipo militar sigue compitiendo y el lunes sí saldrá a la cancha contra Emelec.

Esta nueva noticia sorprende porque fue el mismo Nacional el que comunicó en redes sociales que habían descendido a la Serie B. El ‘Bi-Tri’ avisó con un comunicado que el castigo para irse a la B estaba ratificado y que no se iba a apelar.

Ahora se vuelven a esperar novedades de la FEF sobre el posible descenso de El Nacional en las siguientes semanas, aunque diferentes expertos coinciden que el ‘Bi-Tri’ terminará en la Serie B. En las siguientes semanas se debería confirmar el castigo para el equipo militar.

El comunicado de FEF para El Nacional. (Foto: Captura de pantalla)

Se espera que el castigo para El Nacional llegue después de la última fecha del campeonato o previo a esta para evitar al máximo “alterar” la competencia del fútbol ecuatoriano. Ya que se especulaba que el ‘Bi-Tri’ no iba a jugar los siguientes dos encuentros.

¿Qué equipos descienden en la LigaPro?

De momento, en la LigaPro solo hay dos equipos que han perdido la categoría: Técnico Universitario y Vinotinto del Ecuador. Ambos clubes perdieron la categoría en la cancha, donde no pudieron conseguir los resultados esperados. Son los únicos confirmados para jugar en la B.

En síntesis:

FEF aclaró que el descenso de El Nacional aún no se ha resuelto este sábado 13 de diciembre .

aclaró que el aún este . El equipo militar confirmó previamente en redes sociales su descenso a la Serie B por castigo.

confirmó previamente en redes sociales su por castigo. Los únicos equipos confirmados para descender en la LigaPro son Técnico Universitario y Vinotinto del Ecuador.

