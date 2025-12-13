Manchester United está muy cerca de volver a tener un jugador ecuatoriano para la siguiente temporada. Tras el gran paso de Antonio Valencia, los ‘Diablos Rojos’ estarían buscando el fichaje de este jugador tricolor que actualmente brilla en Liga de Quito.

De acuerdo a la información de Caravanna, Ederson Castillo es el jugador de Liga de Quito que está más cerca de Manchester United. El joven volante se metió en planes de diferentes clubes, pero finalmente, sería el United el equipo más cercano a hacer realidad su fichaje.

En Manchester ya han comenzado conversaciones para quedarse con el jugador ecuatoriano. El United se adelanta a todos en el mercado de fichajes y quiere quedarse con el volante para los siguientes años. Liga de Quito espera cerrar una venta superior a los 5 millones.

En los últimos meses, el fútbol ecuatoriano ha marcado una importante tendencia, ya que ha vendido a diferentes jugadores que ni siquiera han debutado en la primera división. Futbolistas como Edwin y Holger Quintero, o Deinner Ordóñez fueron transferidos sin debutar en primera categoría.

Es muy probable que en las siguientes semanas finalmente se decida el futuro de Ederson Castillo. El futbolista ecuatoriano aún pertenece a Liga de Quito, y el club ecuatoriano quiere una venta en la que también podría tener un importante porcentaje para una futura venta.

Los números de Ederson Castillo en esta temporada

En esta temporada, Ederson Castillo ha jugado un total de 5 partidos entre todas las competencias con Liga de Quito. El volante ha jugado un total de 140 minutos en los que ha completado 1 asistencia. Ya que, el joven jugador sigue yendo de a poco en LDU.

El valor de mercado de Ederson Castillo

En esta temporada, Ederson Castillo alcanzó un valor económico de 200 mil dólares. No obstante, su salida de Liga de Quito sería solo por una cifra superior a los 4 o 5 millones de dólares, por la importante proyección que tiene el jugador ecuatoriano.

En síntesis: