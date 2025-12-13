La primera advertencia de Lorenzo a Cristiano Ronaldo por el partido Colombia vs. Portugal del Mundial

El gran duelo del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre la Selección Colombia y Portugal se empezó a calentar. El entrenador Néstor Lorenzo no dudó y ya le hizo la primera advertencia a nadie más y nadie menos que a Cristiano Ronaldo.

Colombia y Portugal se van a enfrentar el sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 P.M. (hora colombiana) en el estadio Hard Rock, de Miami, y para empezar a palpitar lo que se van a encontrar Cristiano y el seleccionado luso, Lorenzo instaló una premisa fuerte y clara sobre el nivel de la ‘Tricolor’.

Mientras que Roberto Martínez, entrenador de Portugal, afirmó que “el futbolista colombiano cuando juega con la selección y cuando juegan en citas como un Mundial es competitivo, pero tiene magia para demostrar el talento individual“, Néstor Lorenzo dejó claro cómo llega la Selección Colombia a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

Lorenzo y una advertencia a Cristiano por el Colombia vs. Portugal del Mundial

Lorenzo le hizo una advertencia a Cristiano para el Mundial. (Foto: Getty Images)

A la hora de analizar el altibajo que tuvo la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Lorenzo le dejó algo bien claro a Cristiano Ronaldo y a todos los rivales que enfrentarán en el Grupo K. “Veníamos con un muy buen puntaje, cómodos en la clasificación al Mundial, y de pronto con dos o tres puntos de diferencia del primero al séptimo fue lo que de pronto puso nerviosa a la gente, y a nosotros nos generó una presión extra. En este año 2025 perdimos el primer partido de Brasil de una manera también fortuita con un gol de rebote en el último segundo (…) Ahora, el rendimiento en esos partidos no fue malo, no fue que el que equipo hizo un bajón terrible, y que nos golearon y nos dominaron. ¡No! En ningún partido fuimos dominados. Entonces, eso me da la tranquilidad que hubo una estabilidad“, afirmó el DT de la ‘Tricolor’.

Los otros dos rivales de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial 2026

Además del duelo contra Portugal y Cristiano Ronaldo, la Selección Colombia también enfrentará en el Grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca, de Ciudad de México, y al ganador del repechaje internacional I (Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo) el martes 23 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Chivas, de Guadalajara.

