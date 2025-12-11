Flamengo pagará más de 30 millones por dos seleccionados de Colombia

El Flamengo sigue sumando títulos pero no se relajan con su plantel, y ya piensan en fichajes. El gigante de Brasil está listo para invertir 180 millones de dólares, de los cuáles 30 son para jugadores de la Selección Colombia.

Según prensa internacional, Jhon Arias y Jefferson Lerma están en planes del campeón de América y pagarían más de 30 millones de dólares por los dos. El extremo del Wolverhampton y el volante de Crystal Palace tienen varias ofertas.

Justamente ambos han sido sondeados por muchos equipos del Brasileirao, Fluminense, Vasco Da Gama, Palmeiras son algunos de los equipos que quieren sacar a los seleccionados de la Premier League.

Mientras tanto, el volante Jorge Carrascal podría salir de Flamengo para el 2026 luego de que el Olympique de Marsella de Francia haya preguntado condiciones para sacar al seleccionado y regresarlo a Europa.

Ambos jugadores están entre los posibles convocados al Mundial 2026 por lo que también tendrán que pensar en cambiar de club solo si tienen regularidad. En el caso de Lerma es fijo en el Crystal Palace mientras que Arias no tiene minutos en Inglaterra.

La carrera de Jorge Carrascal

El colombiano siempre fue dueño de una gran talento y eso lo llevó al fútbol europeo en sus inicios. Inclusive, en 2019 despertó el interés de River, que lo contrató como una promesa en aquel año. En su paso por Núñez nunca logró establecerse como titular e inclusive llegó a generar malestar entre los hinchas por algunas actitudes irresponsables.

Jefferson Lerma – Jhon Arias. Foto: Getty

