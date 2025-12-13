Con el Mundial 2026 muy cerca: James Rodríguez impacta a Colombia y aparece en este equipo

James Rodríguez es la principal figura de la Selección Colombia y la gran “carta de esperanza” para hacer una buena copa del mundo. No obstante, el jugador colombiano sigue sin club, y ahora los hinchas quedaron impactados cuando apareció en este equipo.

Resulta que James Rodríguez nuevamente estará compitiendo en la Kings League, en su versión de la World Cup Nations. El jugador colombiano estará representando al país como presidente junto a Juan Guarnizo el equipo que buscará este campeonato.

El torneo se disputará en enero de 2026, por lo cual, James ya tiene una “agenda ocupada” hasta mediados de enero, si su equipo logra llegar a la final del campeonato. El evento de la Kings League comenzará desde el próximo 4 de enero al 11 de enero de 2026.

James Rodríguez sigue buscando ofertas para seguir su carrera como futbolista y para llegar con el mejor nivel posible al Mundial 2026. El futbolista colombiano suena para diferentes clubes en México, Estados Unidos y diferentes Ligas del mundo.

James Rodríguez es capitán del equipo de Colombia.

Esta será una nueva participación de James en este popular torneo y sistema de competencia. El colombiano ya estuvo antes representando a Colombia, en el equipo que perdió la final contra Brasil, en la edición que se terminó realizando en Italia.

Los equipos interesados en James Rodríguez

James Rodríguez se metió en planes de equipos como Real Sociedad y Valencia para un posible regreso a Europa. Mientras que, en México también el jugador colombiano se metió en planes de PUMAS, que sería uno de los más cercanos a ficharlo.

¿Cuándo juega Colombia su primer partido en el Mundial 2026?

Así será el calendario de Colombia para el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

Colombia vs Repechaje FIFA (23 de junio de 2026)

Colombia vs Portugal (27 de junio de 2026)

