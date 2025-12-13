Es tendencia:
Junior será sancionado por Dimayor tras la victoria ante Tolima en la final de ida de la Liga Colombiana

Pese al triunfo en la ida ante Deportes Tolima, Junior quedó bajo la lupa de la Dimayor por hechos ocurridos durante la final y será sancionado.

Por Julio Montenegro

Dimayor va a sancionar a Junior en plena final de la Liga Colombiana.
Dimayor va a sancionar a Junior en plena final de la Liga Colombiana.

Fue una fiesta que muy pocas veces se había visto en el fútbol de Colombia, pero… Junior de Barranquilla va a recibir la mala noticia que será sancionado por parte de la Dimayor tras la contundente victoria ante Deportes Tolima en la final de ida de la Liga Colombiana II-2025.

En un marco impresionante en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, una lluvia incesante de fuegos artificiales recibió a los equipos antes de que empezara la final de ida del fútbol colombiano. “Nunca había vivido algo así”, dijo el entrenador Alfredo Arias.

Junior de Barranquilla empezó con todo y tan solo al quinto minuto de juego ya ganaba 1-0 tras un golazo de José Enamorado. Esto hizo que los más de 45.000 hinchas que estaban en el estadio Metropolitano explotaran con una nueva lluvia de polvora y fuegos artificiales que no le iba a convenir al equipo barranquillero.

El árbitro Carlos Betancur detuvo el partido al minuto siete del primer tiempo porque las consecuencias de la polvora no dejaban ver el trámite del encuentro y ahí le dio el argumento perfecto al Comité Disciplinario de la Dimayor para que sancione a Junior.

Esto dice el código disciplinario de la FCF sobre la polvora que tiraron los hinchas de Junior

Los hinchas de Junior tiraron polvora en la final vs. Tolima.

Los hinchas de Junior tiraron polvora en la final vs. Tolima. (Foto: Vizzor Image)

El Artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) habla sobre la responsabilidad de los equipos por la conducta de los espectadores y estipula que “se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego“. Justamente, lo que pasó con los hinchas de Junior en la final de ida de la Liga Colombiana II-2025.

La sanción que recibirá Junior tras la victoria ante Tolima en la final de ida

Según el apartado 5 y 8 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la FCF, Junior podría recibir una sanción que implique la suspensión del estadio de una (1) a tres (3) fechas y una multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tampoco se descarta que suspendan la tribuna desde donde lanzaron los fuegos artificiales durante la victoria 3-0 ante Deportes Tolima en la final de ida de la Liga Colombiana.

Datos clave

  • Junior de Barranquilla será sancionado por el uso de pólvora en la final de ida Liga Colombiana II-2025.
  • El árbitro Carlos Betancur detuvo el partido al minuto siete por la pólvora de los hinchas.
  • La sanción a Junior podría ser de 1 a 3 fechas de suspensión de estadio y multa económica.
julio montenegro
Julio Montenegro
