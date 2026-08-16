David Ospina decidió su futuro luego de su grave lesión de codo ¿vuelve a Colombia?

David Opsina vio sus planes para el 2026 trucados por una grave lesión en el codo y ahora revelan la decisión del portero colombiano.

David Ospina tenía todo arreglado con el Atlante de México luego del Mundial 2026 en lo que parecía un nuevo reto para el arquero de la Selección de Colombia, luego todo cambió. Una lesión en el codo obligó al Atlante finalizar el contrato y ahora revelan su decisión final.

Según medios de México y Colombia que citan fuentes cercanas al jugador, David Ospina se retiraría del fútbol profesional por su lesión. Hinchas de clubes locales esperaban ver de regreso al ex Atlético Nacional pero parece que no se dará.

Así mismo, pese a que el Atlante comunicó que el contrato con el arquero entra en “pausa”. este domingo ‘Piojo’ Herrera, DT del club descartó el regreso de Ospina para cuando se recupere.

“No creo, no regresa, ya tenemos a Jordan. Fue un tipo honesto, cualquiera se hacía el pend…y se quedaba cobrando”, dijo Herrera en rueda de prensa descartando su vuelta.

A sus 37 años, David Ospina tendrá que pasar una larga paralización para recuperarse de su lesión, lo que pone en duda si a su edad podría regresar de la mejor manera.

¿Cuál es la lesión de David Ospina?

Todo se dio en 2023, cuando Ospina sufrió una fractura en el codo derecho con afectación ligamentaria sufrida en enero. Una lesión de la cual ha presentado recaídas recurrentes. En las últimas horas Héctor Cruz, deportólogo de peso en Colombia, reconoció los retos que tiene este tipo de dolencias en guardametas. Poder competir durante años no es sinónimo de evitar problemas mayores.

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🧤❌ ¡OSPINA NO REGRESARÁ CON ATLANTE!



Miguel Herrera terminó con la incertidumbre alrededor del colombiano: David Ospina ya no volverá a los Potros.

El ‘Piojo’ lamentó la situación y, sobre todo, reconoció la honestidad del guardameta para admitir que físicamente no estaba en… pic.twitter.com/OZkMvJPKWY — Claro Sports (@ClaroSports) August 16, 2026

“Es una lesión bastante grave, especialmente en un arquero, porque trabaja permanentemente con hombros, codos y muñecas. Después de una fractura de radio a nivel del codo y de una osteosíntesis, cualquier impacto puede generar molestias”, explicaba horas antes de las palabras del ayudante de Herrera. Ospina de momento tiene reemplazante en un Atlante que mueve ficha de cara al futuro más cercano.

David Ospina – Selección de Colombia. Foto: Getty.

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En resumen