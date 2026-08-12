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Indignó a todo el país: Lo que apareció haciendo Luis Díaz tras el terremoto en Colombia

En medio de la preocupación por el terremoto de Colombia, Luis Díaz reapareció en un video que indignó a más de uno.

Indignó a todo el país: Lo que apareció haciendo Luis Díaz tras el terremoto en Colombia
Indignó a todo el país: Lo que apareció haciendo Luis Díaz tras el terremoto en Colombia

Luis Díaz vuelve a ser protagonista de las noticias en Colombia, pero no por los motivos correctos. En medio de la espera a ver cómo ayuda a los damnificados del terremoto, el jugador de la Selección apareció en un video que generó fuertes críticas.

El Bayern Múnich colgó un video de Luis Díaz caminando alegre y saludando a sus compañeros, el club alemán colgó el texto “Un estilo inconfundible”. Las críticas no esperaron y el colombiano recibió duras críticas de sus compatriotas.

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“Dando la espalda al país”, “es un pecho frío”, “cuando secuestraron a su padre, todo el país lo apoyó y él responde así”, fueron algunos de los comentarios. Por ahora no hay ayuda de parte del astro del club alemán.

Ya hubo otros jugadores como Jhon Arias y Kevin Viveros que, sin cobrar tanto como Luis Díaz, ya arrancaron con medidas tangibles para ayudar a Colombia tras el desastre natural, así mismo extranjeros como Lamine Yamal hicieron lo propio.

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En resumen

  • Luis Díaz provocó una fuerte indignación nacional tras difundirse imágenes de sus actividades justo después del devastador terremoto que afectó a Colombia.
  • La actitud del atacante fue calificada por la afición e hinchas en redes sociales como insensible frente al momento de emergencia y duelo que atraviesa el país en esta temporada 2026.
  • La controversia abrió un intenso debate público sobre la responsabilidad social y el comportamiento de los referentes de la Selección Colombia en medio de tragedias nacionales.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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