Luis Díaz vuelve a ser protagonista de las noticias en Colombia, pero no por los motivos correctos. En medio de la espera a ver cómo ayuda a los damnificados del terremoto, el jugador de la Selección apareció en un video que generó fuertes críticas.
El Bayern Múnich colgó un video de Luis Díaz caminando alegre y saludando a sus compañeros, el club alemán colgó el texto “Un estilo inconfundible”. Las críticas no esperaron y el colombiano recibió duras críticas de sus compatriotas.
“Dando la espalda al país”, “es un pecho frío”, “cuando secuestraron a su padre, todo el país lo apoyó y él responde así”, fueron algunos de los comentarios. Por ahora no hay ayuda de parte del astro del club alemán.
Ya hubo otros jugadores como Jhon Arias y Kevin Viveros que, sin cobrar tanto como Luis Díaz, ya arrancaron con medidas tangibles para ayudar a Colombia tras el desastre natural, así mismo extranjeros como Lamine Yamal hicieron lo propio.
𝑼𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒍𝒐 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒏𝒇𝒖𝒏𝒅𝒊𝒃𝒍𝒆 ✨ pic.twitter.com/Vt9MMnK5af— FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 11, 2026
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En resumen
- Luis Díaz provocó una fuerte indignación nacional tras difundirse imágenes de sus actividades justo después del devastador terremoto que afectó a Colombia.
- La actitud del atacante fue calificada por la afición e hinchas en redes sociales como insensible frente al momento de emergencia y duelo que atraviesa el país en esta temporada 2026.
- La controversia abrió un intenso debate público sobre la responsabilidad social y el comportamiento de los referentes de la Selección Colombia en medio de tragedias nacionales.