Roger Martínez cambia de club ¿suficiente para volver a Selección de Colombia?

Roger Martínez, quién se hizo viral tras su reclamo por no haber sido convocado al Mundial con la Selección de Colombia, cambió de club.

Luego de haber sido noticia por el fuerte reclamo a Néstor Lorenzo tras quedar fuera de la Selección Colombia, ahora el delantero Roger Martínez cambió de equipo. La pregunta es si le será suficiente para regresar a una convocatoria en este nuevo proceso.

Roger Martínez está en negociaciones con el Al Shabab según el periodista César Luis Merlo. De esta forma el delantero colombiano seguirá en el fútbol de Medio Oriente.

Estuvo en el Al-Taawoun dónde anotó 23 goles y terminó entre los máximos artilleros de la liga Saudí, aunque muchos querían ver al delantero de 32 años en una liga más competitiva.

En temas económicos, el ex América y Racing seguirá cobrando por encima del millón de dólares al año, contrato importante para el experimentado delantero que cumplirá un año más en la liga árabe.

En su momento sonó para grandes del continente como Cruz Azul, Boca Juniors y habría tenido opciones en el fútbol de Brasil, sin embargo lo económico de la operación frenó todo.

Las estadísticas de Roger Martínez con la Selección de Colombia

Roger Martínez jugó 28 partidos con la Selección Colombia, registra 4 goles y 2 asistencias, y su última convocatoria fue hace más de un año. Néstor Lorenzo no lo tendría en planes tampoco para el nuevo proceso.

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