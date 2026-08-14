Bombazo: Grande de Colombia llamó para fichar a James Rodríguez

James Rodríguez sigue sin encontrar club y un grande de Colombia lo llamó personalmente para acercarle una propuesta de Liga BetPlay II.

James Rodríguez sigue sin encontrar equipo, esto a la espera de una oferta que lo logre convencer en las millonarias aspiraciones pero también en lo deportivo. Mientras busca en el extranjero, un grande de la Liga BetPlay lo llamó para hacerle una propuesta de fichaje.

Según información de La FM Más Fútbol y de los periodistas Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López, Independiente Medellín fue el grande de Colombia que llamó a James Rodríguez para sumarlo a la Liga BetPlay II.

El interés fue en serio y no solo hubo acercamientos de la directiva al entorno del jugador, si no que Amaranto Perea, DT del club lo llamó personalmente. Hasta hace poco Perea lo tuvo a James en la Selección Colombia como AT de Néstor Lorenzo.

James Rodríguez agradeció la propuesta y el llamado, sin embargo mantiene firme su postura de no regresar al fútbol local y sigue a la espera de encontrar nuevo equipo extranjero.

Un fuerte impedimento para el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano es su salario. James estaría pidiendo un salario cercano a los 5 millones de dólares al año.

Los seleccionados de Colombia que fueron llamados por el DIM

La Selección de Colombia ya fichó a Juan Fernando Quintero y también contactó a Juan Guillermo Cuadrado, entre ellos dos, habría no menos de 2 millones de dólares en salario.

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James Rodríguez y las últimas semanas para conseguir club.

En resumen