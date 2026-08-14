Revelan la fortuna que gana Jhon Durán en el Benfica

Jhon Jader Durán se fue al Benfica y revelan la fortuna que ganará el extremo colombiano en esta temporada, incluso más que Richard Ríos.

Cuando parecía que estaba rechazado por toda Europa, Jhon Jader Durán firmó por el Benfica y no solo representa una segunda oportunidad deportiva, si no también una millonaria remuneración. El extremo incluso ganará más que el volante Richard Ríos.

Según Capology, web especializada en salarios de clubes, Jhon Jader Durán ganará más de 4.7 millones de euros al año. Esto representa el segundo salario más alto de su carrera solo por detrás de lo que cobraba en Al Nassr.

Así mismo, de entrada y pese a los escándalos en sus clubes anteriores y poca regularidad, Jhon Jader Durán ganará más que Richard Ríos. El volante central colombiano lleva dos temporadas y venía de ser figura en Palmeiras y cobra 3.5 millones de euros.

Jhon Durán llegó al Benfica en condición de préstamo con opción de compra, la misma está fijada en 30 millones de euros. Esto es menos de los 45 millones que pagaron al Aston Villa en su momento.

Benfica puede asumir un salario alto debido a que en el acuerdo está que ambos clubes se dividan el pago del salario. Al Nassr, Zenit, Benfica, Fenerbahce son los equipos que han tenido a Durán sin regularidad.

Los números de Jhon Durán en la temporada anterior

En la última temporada, Jhon Durán ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias, sumando en cancha poco más de 1.000 minutos. Estos números muestran lo irregular de la temporada y rendimiento del goleador.

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Jhon Durán – Selección de Colombia.

En resumen