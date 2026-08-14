Revelan la fortuna que gana Jhon Durán en el Benfica

Cuando parecía que estaba rechazado por toda Europa, Jhon Jader Durán firmó por el Benfica y no solo representa una segunda oportunidad deportiva, si no también una millonaria remuneración. El extremo incluso ganará más que el volante Richard Ríos.
Según Capology, web especializada en salarios de clubes, Jhon Jader Durán ganará más de 4.7 millones de euros al año. Esto representa el segundo salario más alto de su carrera solo por detrás de lo que cobraba en Al Nassr.
Así mismo, de entrada y pese a los escándalos en sus clubes anteriores y poca regularidad, Jhon Jader Durán ganará más que Richard Ríos. El volante central colombiano lleva dos temporadas y venía de ser figura en Palmeiras y cobra 3.5 millones de euros.
Jhon Durán llegó al Benfica en condición de préstamo con opción de compra, la misma está fijada en 30 millones de euros. Esto es menos de los 45 millones que pagaron al Aston Villa en su momento.
Benfica puede asumir un salario alto debido a que en el acuerdo está que ambos clubes se dividan el pago del salario. Al Nassr, Zenit, Benfica, Fenerbahce son los equipos que han tenido a Durán sin regularidad.
Los números de Jhon Durán en la temporada anterior
En la última temporada, Jhon Durán ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias, sumando en cancha poco más de 1.000 minutos. Estos números muestran lo irregular de la temporada y rendimiento del goleador.
Jhon Durán – Selección de Colombia.
En resumen
- Se revelaron las cifras del salario de Jhon Jader Durán en el Benfica tras concretarse su llegada al balompié portugués en esta temporada 2026.
- El atacante colombiano firmó un contrato de primer nivel que lo ubica con una remuneración destacada dentro de la plantilla de las ‘Águilas’.
- El monto ratifica la fuerte apuesta económica que realizó la institución lusa por potenciar su frente de ataque tanto en el torneo local como en competiciones europeas.