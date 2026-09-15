Sorpresa total: La reacción de Néstor Lorenzo ante el retiro de James Rodríguez de la Selección de Colombia

James Rodríguez decidió poner fin a su carrera como seleccionado de Colombia y ahora revelan cuál fue la reacción de Néstor Lorenzo.

El futuro de James Rodríguez con la Selección Colombia ya estaría definido. Después de las versiones que surgieron sobre su posible retiro, finalmente el mediocampista habría decidido dar un paso al costado de la Tricolor, pese al intento de Néstor Lorenzo por convencerlo de continuar.

Según la información de Win Sports, Lorenzo habló directamente con James Rodríguez y le pidió que no diera un paso al costado de la Selección. El entrenador argentino le manifestó que continuaría teniéndolo en cuenta para las próximas convocatorias, pero la decisión del ‘10’ ya estaba tomada y su retiro del combinado nacional finalmente se concretó.

La decisión llegó después de un Mundial 2026 en el que James volvió a ser titular en todos los partidos, pero con un rendimiento discreto. El mediocampista llegó a la Copa del Mundo sin muchos minutos y su presencia en el nuevo proceso ya quedó en duda.

James, además, acaba de comenzar una nueva etapa en su carrera con Atlético Nacional. El colombiano regresó al fútbol de su país después de varios años en el exterior y firmó un contrato con el conjunto antioqueño hasta junio de 2027, buscando recuperar continuidad.

El ciclo de James Rodríguez con la Selección Colombia llegó a su final pese al pedido de Néstor Lorenzo para que continuara. El entrenador argentino deberá ahora comenzar a buscar alternativas para ocupar el espacio que deja uno de los máximos referentes de la Tricolor en los últimos años.

James ya no jugará ni los amistosos con la Selección Colombia

La Selección Colombia tiene 3 amistosos en esta fecha FIFA contra México, Paraguay y Perú. Pero en estos partidos, y pese a todos los grandes rumores, James Rodríguez, ya no será convocado por Lorenzo y no volverá vestir la camiseta 10.

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