América de Cali ‘pidió’ a tres de sus jugadores para la Selección de Colombia ¿los olvidó Lorenzo?

Desde el América de Cali estaban atentos a la lista de la Selección de Colombia y habían pedido a tres jugadores de su club.

La Selección Colombia se prepara para una nueva fecha FIFA y la convocatoria de Néstor Lorenzo generaba expectativa entre los aficionados. En medio de la espera por la lista oficial, David González, entrenador del América de Cali, destacó a tres futbolistas de su equipo que considera con méritos para representar al país.

El técnico antioqueño mencionó a Yeison Guzmán, Josen Escobar y Rafael Carrascal como jugadores que deberían estar en el radar de la Selección Colombia. González resaltó el rendimiento de los tres futbolistas y expresó su deseo de que reciban una oportunidad con el combinado nacional.

“No me preocupo por cómo lo voy a suplir (a Yeison Guzmán), me preocupo por que lo llamen. Ojalá, es merecido. No solo a él, me parece que los nombres de Rafa y Josen también tienen que estar por ahí rondando”, manifestó el entrenador del América.

Guzmán ha sido uno de los referentes ofensivos del conjunto escarlata desde su llegada, con más de 31 partidos disputados y 18 goles. Josen Escobar, de 21 años, también ha ganado protagonismo, mientras que Carrascal cuenta con experiencia previa en la Selección Colombia.

La decisión final estuvo en manos de Néstor Lorenzo, quien debe definió los convocados para los amistosos contra México, Paraguay y Perú. Las palabras de González no tuvieron eco en el DT argentino y no convocó a ninguno de ellos.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

En esta larga fecha FIFA, la Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos, contra México (26 de septiembre), contra Paraguay (2 de octubre) y contra la Selección de Perú (6 de octubre).

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