Didier Deschamps, técnico de Francia, reconoció que no quería jugar ante la Selección Colombia

¿Le tienen miedo a la Selección Colombia? A 79 días de debutar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Francia decidió enfrentar a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía, pero… Didier Deschamps, entrenador de la selección francesa no estuvo de acuerdo, y ya se supo el motivo.

Francia dejó cero dudas en su clasificación al Mundial 2026. No solo terminó primera del Grupo D de las eliminatorias de la UEFA que integró con Ucrania, Islandia y Azerbaiyán, también acabaron invictos en casa y registraron 16 puntos (5 victorias y 1 empate) y 16 goles.

Por su parte, la Selección Colombia tampoco terminó pasando mayores apuros para clasificar al Mundial 2026. Logró el cupo finalizando con 28 puntos en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas y la gran figura fue Luis Díaz con siete goles. ¿Por eso el entrenador de Francia no los quería enfrentar?

El técnico de Francia no quería jugar con la Selección Colombia por este motivo

El DT de Francia reconoció que no quería enfrentar a Colombia. (Foto: Getty Images)

“RMC Sports, que es uno de los canales más importantes, dijo algo que ya se había adelantado. Primero, el técnico Deschamps no quería jugar estos partidos, le había dicho a su federación que aspiraba a tener más días de trabajo y menos de viaje. Había solicitado que estas dos fechas FIFA fueran en Europa, y que si se jugaba contra Brasil, Colombia, Argentina o contra quien fuera, que se viajara por parte de los rivales y no Francia porque necesitaba tres o cuatro días para ajustar temas de entrenamiento”, reveló el periodista Carlos Antonio Vélez.

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Día y hora del partido amistoso Colombia vs. Francia por fecha FIFA

Luego de ganarle a Brasil 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitiké, Francia ya pone la mira en el partido contra la Seleccion Colombia del próximo domingo 29 de marzo a las 2:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio Northwest, de Maryland, Estados Unidos.

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